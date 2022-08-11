Вызвать дождь: как в Якутии предотвращают пожары

Этим летом в Якутии — регионе, который обычно сильнее всего страдает от лесных пожаров — стартовал эксперимент по вызыванию дождей. Пришло время подвести его первые итоги.

За 10 дней августа ликвидировано 152 лесных пожара общей площадью 156 354,4 га. Так, еще в начале прошлой недели в регионе действовало более сотни пожаров, а на сегодняшний день их число сократилось до 29, следует из сообщения министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

В прошлом году площадь всех зарегистрированных с начала сезона пожаров в Якутии почти достигла 8,5 млн га, превысив рекордный показатель за последние десять лет.

Первые в этом году лесные пожары на территории Якутии начались уже в мае. Тогда же глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации с пожарами в регионах страны предложил использовать искусственно вызванные осадки для тушения пожаров в труднодоступных районах страны и выдвинул Якутию в качестве пилотного региона. Президент одобрил идею и поручил провести такой эксперимент этим же летом.

«Айсен Сергеевич предложил не только использовать авиацию для искусственного вызывания осадков, когда пожар уже разгорелся, а делать это для понижения класса пожарной опасности, то есть превентивно работать, не позволить разгореться. И это правильно, мы поддерживаем», — высказалась в поддержку эксперимента вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия-24».

Сегодня поручение президента по вызыванию осадков исполняется — Якутия выполняет задачу, поставленную в начале пожароопасного сезона. Самолет-зондировщик федеральной Авиалесоохраны Ан-26 «Циклон» работает с этой целью по всей республике и показывает хорошие результаты. Помимо него, работает и другая авиатехника — БЕ-200 и Ми-8 от МЧС России.

По словам начальника Якутской базы авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» Владимира Леонова, искусственное вызывание осадков — это не нововведение, а «хорошо забытое старое». Ранее в советское время данная технология широко применялась как для тушения лесных пожаров, так и в сельскохозяйственных целях.

Сегодня искусственным вызыванием осадков в целях тушения лесных пожаров занимается Ан-26 «Циклон», который зарекомендовал себя еще в 2017 году.

В эксперименте также участвуют воздушные судна с аналогичной установкой для искусственного вызывания осадков, но при этом они могут выполнять немного иные задачи по снижению класса пожарной опасности, рассказал эксперт.

Зондировщики работают по следующему принципу: в случае наличия ресурсной облачности в районе действующего лесного пожара на нее производится точечное воздействие для того, чтобы осадки выпадали именно на лесной пожар и ликвидировали его, остановив возможность дальнейших лесопожарных формирований. При этом для работы зондировщика требуются определенные климатические условия, такие как ресурсная облачность, высота и другие — здесь ведется отработка совместно с Гидрометеоцентром, пояснил Леонов.

«Эффект от вызывания осадков, конечно, присутствует. Так, площадь, пройденная огнем, в 11 раз меньше прошлогодних значений», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это стало возможным благодаря дополнительным силам и средствам, полученным за счет дополнительного федерального финансирования. При этом Владимир Леонов обращает внимание на тот факт, что все мероприятия по предотвращению пожаров проводятся в комплексе — это не только искусственное вызывание осадков, но и своевременное обнаружение на малых площадях, наращивание сил и средств для скорейшей ликвидации лесных пожаров.

«Только в этом случае можно говорить об эффективной работе — одним самолетом-зондировщиком лесные пожары не потушить», — заметил эксперт.

Подводя промежуточные итоги работы зондировщика, руководитель проекта, начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета Баграт Данелян сообщил, что за три месяца было совершено 27 вылетов в центральные, заречные, вилюйские и южные районы республики.

Ввиду того, что по результатам эксперимента метод оказался эффективным, в регионе ждут наращивания авиагруппировки. Как подчеркнул эксперт, в борьбе с пожарами важна комплексная работа. И, чтобы минимизировать потерю лесов на огромной территории Якутии, проект по вызыванию осадков необходимо расширить.