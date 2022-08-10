«Человеку не дано права убивать». Что известно о смерти порноактрисы Гришман

Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман в Санкт-Петербурге, признал вину. При этом он заявил, что девушка была его возлюбленной и сама попросила убить ее – якобы чтобы избавить от страданий, поскольку она не решалась совершить суицид. Сестра Гришман заявила журналистам, что человеку в любом случае «не дано право убивать».

В Санкт-Петербурге в квартире на Южном шоссе обнаружили тело 26-летней порноактрисы и тиктокерши Анастасии Гришман (Хамловской). Об этом сообщает «КП-Петербург».

Мертвую девушку нашли лежащей в ванной с шестью ножевыми ранениями.

В полицию обратилась подруга Гришман, которая долго не могла до нее дозвониться. «В убийстве подозревается сожитель девушки, принимавший участие в порносъемках», — сообщили в полиции журналистам.

Вскоре подозреваемый – 24-летний уроженец Омска Дмитрий – был задержан и доставлен на допрос. Там он заявил, что Анастасия сама просила об убийстве.

«На предварительном допросе он признал вину. Сначала заявил, что она сошла с ума. После этого он добавил, что она сама попросила его убить ее. Тем не менее, он еще путается в показаниях», — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Подруга, сообщившая в полицию о пропаже Гришман, также поддержала версию Дмитрия. Она заявила, что актриса давно просила ее убить, потому что «страдала, но не могла решиться на самоубийство». При этом ее молодой человек якобы с третьего раза согласился «избавить возлюбленную от страданий».

«Да, это он ее убил, и он это признавал. Но поймите, тут все сложнее, это была не ссора, не шиза, это случилось, потому что Настя так хотела. А он согласился», — говорится в записи на странице Дмитрия, сделанной якобы от имени подруги.

В той же записи говорится, что «многие близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать». «Поймите, просто так бы ничего не было. Я бы тоже хотела, чтобы все было как прежде, но тут ничего не исправишь», — говорится в одной из сторис.

Подозреваемого задержали в Кудрово по горячим следам. Он заявил полиции, что «испугался и сбежал». Молодой человек неделю вел соцсети Гришман от ее имени.

Mash также опубликовал фотографии из съемной квартиры Анастасии Гришман. На снимках виден матрас в пятнах засохшей крови, ковры и розовые полотенца с Hello Kitty, а также – наполовину собранный чемодан.

Сестра Анастасии Гришман (имя девушки не называется) рассказала kp.ru, что не верит заявлениям друзей погибшей.

«Из полиции просто позвонили и попросили приехать, без объяснения причин. Поэтому я пока не знаю ничего подтвержденного. «Друзья» же могут говорить многое, лишь бы словить волну хайпа. Поэтому мой совет вам не слушать их. Что бы ни произошло, человеку не дано права убивать», — заявила она.

На ТикТок-аккаунт Анастасии Гришман подписаны почти 300 тыс. человек. В профиле она называет себя актрисой. Некоторые видео с Гришман собирали в соцсети до 10 млн просмотров. Там она рассказывает о своих буднях на съемках, а также о собственном тату-салоне.

При этом из комментариев к постам в соцсетях Гришман выяснилось, что родители пытались убедить девушку, чтобы она не встречалась с Дмитрием.

Порновидео с Анастасией Гришман встречаются на различных ресурсах для взрослых. С одним из них у нее даже был заключен договор. За видео она получала полноценную зарплату. Кроме этого Анастасия отдельно продавала обнаженные фотографии без цензуры для своих подписчиков.

«На странице молодого человека Насти и по совместительству главного подозреваемого в ее убийстве осталось много историй, в которых отражена их совместная жизнь. Тусовки, деструктивный образ жизни, алкоголь, наркотики, демонстрация секса. Но над всем этим неизбежно нависал флер тоски, судя по всему, девушка была глубоко несчастна», — говорится в материале «Фонтанки».