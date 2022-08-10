Ущерб после взрывов на аэродроме в Крыму оценивается в 14 человек и 200 миллионов рублей

Крымские власти составляют списки пострадавших от взрывов в Новофедоровке: по последним данным, 14 человек ранены и один погиб. Восстановление гражданской инфраструктуры начнется после завершения работы следователей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Предварительный ущерб оценивается в 200 млн руб. The Washington post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает о причастности украинского спецназа к взрывам в Новофедоровке.

В Совмине Крыма рассказали «Ъ», что предварительный ущерб оценивается в 200 млн руб., однако окончательные суммы назовет спецкомиссия.

«Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием», — сообщил Аксенов.

Глава республики также рассказал, что повреждены 62 многоэтажки, 20 коммерческих объектов и еще несколько десятков частных домов. Из основных повреждений: выбитые окна и остекление балконов и дверей. Также повреждено или уничтожено несколько десятков автомобилей.

close Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Он отметил, что восстановление поврежденных домов начнется сразу после того, как специалисты Следственного комитета России завершат работу в зоне инцидента. Деньги на восстановление объектов обещают выплатить из резервного фонда. Людям выдадут компенсации в размере 10 тыс., 15 тыс. и 100 тыс. руб. в зависимости от ущерба.

Власти планируют устранить последствия взрывов в Новофедоровке в течение 10 дней. В четверг, отметил Аксенов, планируется провести масштабный субботник.

Также сообщается, что количество пострадавших от взрывов, обратившихся за медицинской помощью, выросло до 14 человек, у большинства ранения легкой степени. Один человек погиб.

На аэродроме Саки базируются части дальней военно-транспортной авиации и авиации ВМФ. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации. С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й морской штурмовой авиаполк Черноморского флота РФ. На территории аэродрома расположены две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.

Что известно о происшествии

9 августа на территории военного аэродрома Саки, который фактически дислоцирован в курортном поселке Новофедоровка, около 16:00 произошла серия мощных взрывов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По данным Минобороны России, на территории аэродрома сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В ведомстве утверждают, что авиационная техника не пострадала.

Ранее источник в военном ведомстве заявил, что причиной взрывов послужило нарушение техники пожарной безопасности. По его сведениям, не обнаружено «признаков, улик и фактов намеренного воздействия» на боеприпасы с целью подрыва.

После взрывов туристы начали массово покидать поселок и курортную зону на автомобилях. Вскоре местных жителей начали эвакуировать из находящихся рядом с аэродромом жилых домов. На 10 августа в пунктах временного размещения находится 252 человека, их расселили в двух общежитиях аграрного колледжа в соседнем населенном пункте.

По данным Минтуризма республики, туристическая инфраструктура курортного поселка Новофедоровка продолжает работать.

«Пляжи западной части Крыма — Сакский район, Евпатория, как и всегда, встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма. Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и прокаты продолжают работу», — говорится в сообщении.

Киевские надежды

10 августа Президент Украины Владимир Зеленский после взрывов в крымской Новофедоровке обратился к гражданам Украины и заявил о планах вернуть Крым под контроль Киева.

«Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест», — сказал Зеленский.

По его словам, военный конфликт должен завершиться там же, где и начался, — в Крыму.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не откажется от полуострова. Видеообращение опубликовано на странице президента Украины в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремистской организацией).

Позже The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что к взрывам в Новофедоровке может быть причастен спецназ ВСУ. Представитель киевских властей, с котором журналисты пообщались на условиях анонимности, не раскрыл подробности атаки. В отдельном заявлении Воздушные силы Украины упомянули взрывы в Крыму, но не взяли ответственность за них. В публикации WP также отмечается, что украинское нападение в Крыму ознаменовало бы драматическую эскалацию военных действий.

Что известно об аэродроме Саки

Россия использует военный аэродром Саки для базирования авиации Минобороны — самолетов, вертолетов и морской авиации. Здесь также находится наземный испытательный тренировочный комплекс для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Всего в мире существует два таких тренажера.

Комплекс представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами.

С 2014 года и по по сей день на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М.