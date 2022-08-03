«Мы возим воду за четыре километра». В Подмосковье горит огромный склад Ozon

Около подмосковного города Истра горит крупнейший склад онлайн-ретейлера Ozon. Огнем охвачено более 50 тыс. кв. м, рухнула крыша. Из здания эвакуировали более тысячи человек. По последним данным, есть один погибший, 13 человек пострадали. На складе хранились товары, которые доставляли по всему Подмосковью. Всероссийский союз страховщиков оценивает возможный ущерб более чем в 10 млрд рублей. В экстренных службах главной версией возникновения пожара называют поджог.

В селе Петровское Истринского района загорелся склад с товарами ретейлера Ozon. Сообщение о пожаре поступило в 12:33, сообщает управление МЧС по Московской области. Возгорание до сих пор не потушили.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри нежилого здания (склад). Привлекаемые силы и средства: 30 единиц техники, 96 человек», — уточняет ведомство. К тушению склада приступили пожарные вертолеты, в том числе вертолет Ми-8. Также на место направлен пожарный поезд.

Площадь горения на момент прибытия пожарных бригад составляла 35 тыс. кв. м, позже она увеличилась до 50 тыс. кв. м, потом обрушилась крыша. Площадь всего здания составляет 150 тыс. кв. м.

На место прибыли два заместителя главы МЧС России. «Для координации действий по тушению пожара на место прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов», — заявили в министерстве.

Из здания эвакуировали около 1 тыс. человек. Персонал увозят на автобусах. Как сообщили ТАСС в МЧС, при пожаре пострадали 11 человек, двоих госпитализировали.

«По уточненным данным, один человек погиб и 13 пострадали», — рассказали ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

На месте дежурят кареты скорой помощи. Как сообщил РИА «Новости» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, местонахождение двух человек, работавших на складе Ozon, пока не могут установить. Само здание сильно повреждено огнем, и «его уже не спасти, это очевидно».

«Мы контролируем ситуацию, спасатели работают. Первая и главная задача была — вывести людей, чтобы не допустить жертв среди работников. Сейчас нам важно не дать распространиться огню. Очень в эти минуты помогает Москва, коллеги готовы в случае необходимости предоставить вертолет. Делаем все, чтобы как можно более оперативно потушить пожар», — отметил глава региона.

Сотрудник склада Ozon рассказал Shot, что в помещениях хранились в том числе газовые баллоны и аэрозоли.

«Пожар начался в моем блоке, причина возгорания неясна. Эвакуировали оперативно, но точка сбора была на небезопасном расстоянии, порядка 50м. Насчет пострадавших пока не известно, все еще считают людей, у нас слишком большой штат. Разгорелось минут за 15 после очага, ветер сильный дует как раз вдоль склада от начала до крайнего крыла. Тушат около 6 машин пожарной техники, слышны хлопки», — поделился в беседе с «Газетой.Ru» другой сотрудник склада Валерий Стечкин.

По словам очевидца, эвакуация со склада прошла оперативно, паники среди сотрудников удалось избежать. «У склада три блока, полтора блока уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу. Самое печальное то, что в данный момент горят раздевалки, туда никого не пускали. У меня очень много там ценных вещей было», — добавил он.

В МЧС России предупредили, что огонь может добраться до цистерн с горючим, которые находятся рядом со складом, если это произойдет, спасти их не удастся.

Также в министерстве указали, что противопожарное водоснабжение на этом складе в крайне неудовлетворительном состоянии. «Расчетное наверняка здесь было – на 20 минут тушения. А в результате мы подвозим воду за 4 километра, за 1,5-4 километра из водоемов», — сказал РИА «Новости» первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Товары на 10 млрд руб.

Всероссийский союз страховщиков уже оценил возможный ущерб от пожара: он точно превысит 10 млрд рублей (всего застрахованы на 17 млрд). На складе хранились товары, которые доставляли по всей Московской области, передает телеканал Москва 24.

Руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов назвал более скромную сумму — 700 млн рублей. «С учетом размера склада и его высокой загруженности, убытки маркетплейса от инцидента могут составить 700 миллионов рублей», — считает он.

«Ущерб зависит от работы пожарных систем и людей. Маркетплейс сможет чуть задержать доставку или быстро переключиться на товары с других складов», — заключил Баженов.

«Все товары, которые есть на Новой Риге мы пока скрыли — на сайте их статус «Нет в наличии». Компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора», — заявили в Ozon.

Ранее Baza сообщила, что Ozon ввел систему компенсаций за поврежденные товары, но ее оформление доступно только с 4 августа. Обычно о подобных изменениях продавцов предупреждают за месяц.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. По другой — поджог. В экстренных службах РИА «Новости» заявили, что поджог рассматривается как единственная основная версия пожара на складе Ozon.

«Основная версия — поджог», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС уточнил, что склад могли поджечь в нескольких местах. «Пока пожар не потушат, говорить о более точных причинах преждевременно. Надо смотреть, где был очаг и так далее», — отметил он.

Склад сдали в эксплуатацию только в прошлом году, поэтому проверка пожарной безопасности там еще не проводилась.