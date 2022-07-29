Киркорова не пустили в Молдавию. И дело не в Украине

Пограничная полиция Молдавии не пустила в страну артиста Филиппа Киркорова. Местные СМИ сообщают, что решение о запрете во въезде было принято из-за связей певца с оппозиционной политической партией страны «Шор». Пресс-секретарь Киркорова в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердила, что певца не выпустили из аэропорта «в связи с чрезвычайным положением».

200 тысяч долларов за выступление

Филипп Киркоров должен был выступить на концерте в Кишиневе 19 июня, а гонорар за выступление ему заплатила партия «Шор», в отношении которой в Молдавии ведется расследование, сообщает портал Deschide. Вице-председателя партии Марину Таубер арестовали еще на прошлой неделе.

В июне в Молдавии начались массовые акции протеста оппозиции. Многие жители страны недовольны действующей властью, высокими ценами и падением уровня жизни.

Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Дмитрий Робу заявил, что «Шор» не указала в финансовом отчете траты на организацию массовых мероприятий в столице.

Авторы статьи отметили, что Национальный антикоррупционный центр опубликовал аудиозапись с обсуждением гонораров в десятки и сотни тысяч евро, выдаваемых российским артистам за концерты партией «Шор».

По версии правоохранителей, за участие в мероприятии Киркоров получил бы 200 тыс. долларов. Другому российскому артисту – Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) – должны были заплатить 60 тыс. долларов. Однако концерт был сорван полицией, которая не разрешила оппозиции установить сцену.

Таубер обвинили в том, что партия не отразила в финансовой отчетности гонорар артисту. Она же уверена, что за решением прокуратуры стоит контролирующая парламент и правительство проевропейская Партия действия и солидарности. Cама вице-председатель «Шор» заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости.

Показания в защиту

Адвокат Таубер Аурелиу Коленко рассказал порталу NewsMaker, что Филипп Киркоров должен был приехать в Молдавию и дать показания в защиту вице-председателя партии «Шор».

«У нас есть доказательства, что Марина Таубер невиновна. Их должен был представить Филипп Киркоров», — заявил юрист.

Он уверен, что именно поэтому российского артиста отказались пустить в Молдавию. Коленко добавил, что адвокаты обжалуют это решение.

Как сообщает Deschide, этой ночью в Международном аэропорту Кишинева отказали во въезде сразу нескольким иностранным гражданам.

«В Кишиневском международном аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. Установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — цитирует издание заявление пограничной полиции Молдавии.

Портал также обнародовал кадры общения Киркорова с правоохранителями. Инцидент произошел на выходе из VIP-зала Кишиневского аэропорта.

Однако отец артиста Бедрос Киркоров сообщил, что его сын отдыхает в Греции. Он настаивает, что информация о запрете на въезд в Молдавию не соответствует действительности.

«Никаких неприятностей не было, если бы что-то было, я знал бы. Не верьте этим фейкам», — приводит его слова Telegram-канал Zvezdanews.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила «Газете.Ru», что артиста все же не пустили в Молдавию.

«Выясняю. Знаю, что они на границе озвучили: «Туристическая цель пока не рассматривается в связи с чрезвычайным положением», — сказала она.

Согласно открытым источникам, еще в 2018 году Киркорову присвоили звание Народного артиста Молдавии. А с 2008 года он – Народный артист Украины. Правда, в 2021 году его внесли в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины на основании письма СБУ. Спустя три дня его имя без объяснений исключили из этого списка. Кроме того, Киркорову с января 2021 года запрещен въезд в Литву, а с апреля этого года — в Эстонию.

Уголовное преследование

Как сообщил портал Deschide, Национальный антикоррупционный центр вместе со Службой разведки и безопасности и прокуратурой по борьбе с коррупцией провел обыски «в связи с незаконным финансированием» партии «Шор».

Правоохранители уверены, что партия «сознательно принимала деньги сомнительного происхождения от преступной группы, которые использовались в интересах партии». Якобы эти же средства шли на гонорары артистам, зарплаты и организацию протестов.

«Деньги преступной группы поступали в Республику Молдова в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте. А для маскировки происхождения финансовых средств использовались различные каналы финансирования, такие как Дубай, Вена, Монако», — говорится в статье.

Сотрудники правоохранительных органов «задокументировали несколько эпизодов», по которым в первом полугодии текущего года партия якобы произвела выплаты на сумму 600 000 евро, тогда как заявленные расходы составили чуть более 228 000 леев (11 609 евро).

«Из тех же источников криминального происхождения членам партии должна была выплачиваться ежемесячная заработная плата в размере 100 000 евро, а более 3,5 млн леев должны были быть использованы для перевозки участников протестов», — отметили авторы материала.

В то же время расходы, заявленные партией в первом полугодии, в размере более 20 млн леев, значительно превышают сумму в 1,7 млн леев, указанную в качестве источника финансирования партии.