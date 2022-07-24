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Киркоров пригласил на свои концерты в Крыму раненых военных

Народный артист России Филипп Киркоров проведет в Ялте и Феодосии концерты, на которые он пригласил российских военнослужащих, проходящих лечение в санаториях Крыма. Об этом он сказал в видеообращении, которое выложил Telegram-канал «Крымский».

«Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненных военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях», — сказал певец.

Согласно афише на официальном сайте исполнителя, 26 июля он устроит концерт в Феодосии, 27 июля — в Ялте.

Киркоров также отметил, что людям «сейчас как никогда важно сплотиться».

«Вместе мы огромная сила», — добавил он.

Ранее Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины на внесение в «черный список» песней на украинском языке.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине. Новости
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