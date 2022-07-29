Люди оказались в ловушке из-за решеток на окнах. Подробности о пожаре в московском хостеле

В ночь на пятницу на юго-востоке Москвы начался пожар в хостеле на первом этаже жилого дома. Его жертвами стали восемь человек — люди не смогли спастись из-за установленных на окнах решеток. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Эксперт рассказал «Газете.Ru», что владельцы хостела пренебрегли правилами, установив запрещенные решетки на окна.

Восемь жертв

Пожар начался на первом этаже 16-этажного жилого дома номер 7 корпус 2 на Алма-Атинской улице. Как сообщил Telegram-канал 112, огонь успел распространиться на три комнаты и коридор, горели мебель и личные вещи. Нескольких человек пожарные вывели из здания — семерых эвакуировали из хостела, а одной женщине помогли покинуть квартиру на 2-м этаже.

close Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар, при котором погибли не менее 8 человек, 29 июля 2022 года Эвакуированные жители многоквартирного жилого дома на Алма-Атинской улице, 29 июля 2022 года Последствия пожара в квартире жилого дома на Алма-Атинской улице, 29 июля 2022 года Следственные мероприятия около многоквартирного жилого дома на Алма-Атинской улице, 29 июля 2022 года Квартира в жилом доме на Алма-Атинской улице, 29 июля 2022 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Сначала услышала хлопок, а потом дым стал подниматься в мою квартиру», — рассказала Telegram-каналу Baza жительница квартиры на 4-м этаже.

В экстренных службах рассказали РИА «Новости», что возгорание удалось ликвидировать в 0:47 на площади 150 квадратных метров. Пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

Врио начальника столичного ГУМЧС Андрей Румянцев заявил, что постояльцы сгоревшего хостела погибли, оказавшись в ловушке из-за решеток на окнах. Они есть на всех окнах на торце здания. По его словам, в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация «Стрелец-Мониторинг», но она почему-то не сработала.

«С 2019 по 2022-й неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение», — отметил Румянцев.

Как сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса, движение по Алма-Атинской из-за ЧП временно было перекрыто, но затем его восстановили.

Представитель экстренных служб уточнил РИА «Новости», что в результате пожара погибли трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии. Источник заявил, что причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования. А люди скорее всего погибли от отравления угарным газом.

В Telegram-канале главка столичного следственного комитета рассказали, что после пожара четыре человека госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту пожара по 238-й статье – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место ЧП после ликвидации горения.

«Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — добавили в ведомстве.

Московская прокуратура также начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что компания, которая владела сгоревшим хостелом в Москве, появилась всего три месяца назад.

«Компания, которая владеет хостелом, зарегистрирована три месяца назад. Ее уставной капитал составляет 25 тыс. рублей. У учредителя есть еще четыре подобные компании с аналогичным уставным капиталом, все они действующие», — сказал он.

По его словам, три недели назад хостел, где произошел смертельный пожар, уже попадал в поле зрения полицейских. Как сообщает Telegram-канал 112, во время проверки было установлено, что ООО «Мосмед», владеющее хостелом, массово ставит иностранцев на миграционный учет. Выяснилось, что по адресу хостела зарегистрированы 144 мигранта.

Владельцев гостиницы Рауфа и Элеонору Мироновых теперь допрашивают следователи.

Запрещенные решетки

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал «Газете.Ru», что решетки, которые были на окнах хостела, по правилам запрещены.

«Если вдруг есть решетки, то должны быть обязательно ключи, висящие рядом с окном. То есть они должны быть закрыты именно на ключ, на замок. Решетки заваривают, понятно, чтобы никто не залез, ничего не своровал, но о своей пожарной безопасности люди, в общем-то, не думают», — пояснил эксперт.

По его словам, на любых объектах должна проводиться системная плановая проверка в области пожарной безопасности. Для гостиниц и хостелов есть правила противопожарного режима. Инспектор должен был проверить, насколько в здании исполняются предписания и требования.

«Но у нас существует мораторий на проверки, соответственно, многие этим пренебрегают. Каждый надеется на авось, думает, что его это не коснется. Но есть правила противопожарного режима и Федеральный закон 123 – там все четко прописано, кто что должен делать, и кто за что отвечает. Незнание закона не освобождает от ответственности лицо, которое допустило такие ошибки», — уверен Бойко.