«Немцы тоже пьют, но...»: что убивает россиян в Турции

Российские туристы в Турции гибнут и получают травмы из-за собственной беспечности и неумеренности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря Российско-турецкого форума общественности Сергея Маркова.

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По его словам, россияне на отдыхе в Турции злоупотребляют алкоголем и становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.

«Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре. Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так», – заявил Марков.

По его мнению, необходимо предупреждать россиян, летящих в Турцию, о важности внимательности на дорогах.

Кроме того, общественник заявил, что российским гражданам нужно «постоянно напоминать» о вреде и летальных последствиях злоупотребления алкоголем. Особенно опасно пьянство в жарком климате, подчеркнул Марков.

«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится. Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе», – отметил он.

По словам Маркова, иностранные туристы из Англии и Германии тоже пьют алкоголь, но менее крепкий – например, пиво.

«Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги», — добавил он.

Генсек РТФО заявил также, что необходима «информационная подготовка» россиян — в частности, несчастные случаи на отдыхе нужно более подробно освещать на телевидении.

Наконец, он назвал одной из причин высокого уровня смертности среди туристов небрежное отношение к собственному здоровью. В жарком турецком климате могут более остро проявляться хронические заболевания. Среди туристов также много беременных россиянок, для которых турецкая жара может оказаться крайне опасной.

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что туристический сезон 2019 года оказался крайне тяжелым. На юге Турции было зафиксировано 88 летальных случаев среди россиян, а также около 40 госпитализаций.

Туристический поток из России в Турцию в последнее время сильно возрос — в прошлом году страну посетили около 6 млн российских граждан.

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в разговоре с НСН заявил, что туристы действительно зачастую переоценивают свое здоровье.

«Есть смерти и от сердечно-сосудистых заболеваний – просто туристы не рассчитали свое здоровье. Когда температура +40 и выше, то очень сложно. Но совершенно очевидно, что увеличение потока не синхронизировано с обеспечением дополнительных мер безопасности, разъяснением туристам, что они в иную среду попадают. Поэтому этот разрыв и приводит к тому, что люди и отравляются, и гибнут, и тонут. К сожалению, там немало и детей, что эту проблему обостряет», — сообщил эксперт.

Всего пару дней назад на юге Турции перевернулся автобус с туристами, которые направлялись в аэропорт. В результате ДТП пострадали 22 россиянина. Из них 15 были доставлены в различные учреждения Антальи, восемь человек до сих пор остаются в больницах. В сеть попали кадры с метра аварии. На них видно, что автобус опрокинулся на бок и перекрыл почти всю проезжую часть.

Ранее в одном из турецких отелей детей из Екатеринбурга облили горящим маслом. По словам отца пострадавших мальчиков трех и девяти лет, всего получили ожоги восемь человек. Из них трое, включая его детей, попали после инцидента в больницу, передает ФАН.

Турецкий повар решил устроить шоу на прощальном ужине в отеле. В ходе представления он ошибся, и горящее масло полилось на людей.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели», — рассказал отец.

Он обратил внимание на то, что помощь в основном оказывали туристы из Германии и Нидерландов, в то время как российские постояльцы снимали происходящее на камеры, стоя в стороне.