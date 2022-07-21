Ушел на прогулку и не вернулся: в Москве покончил с собой генерал ФСБ в отставке

В подъезде дома в центре Москвы нашли мертвым отставного генерал-майора ФСБ Евгения Лобачева. По данным ТАСС, он покончил с собой. Его супруга днем ранее сообщила в полицию, что Лобачев вышел из дома и не вернулся.

Тело отставного офицера 1946 года рождения обнаружили на лестничной площадке. Источник РЕН ТВ сообщил, что рядом лежал пистолет ТТ. В ходе обыска в квартире погибшего полицейские обнаружили сейф с карабином ОП-СКС, ружье МЦ 21-12, семь ножей и наградной кортик. Также в квартире нашлимагазин от пистолета ТТ и патроны к нему, на которые, по данным РБК, не было документов.

Погибшим оказался генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Лобачев. Жена Лобачева 20 июля обратилась в полицию с заявлением о пропаже супруга. По ее словам, он ушел на прогулку и не вернулся домой. Также она рассказала, что офицер жаловался на головные боли и наблюдался в больнице.

Источник сообщил РБК, что у погибшего были крупные долги. По словам родственников, Лобачев занимал у них деньги «под вымышленными предлогами» и взял несколько кредитов.

Правоохранительные органы начали проверку.

Лобачев был пенсионером ФСБ с 1999 года, ветераном военной службы. Он выступал в СМИ в качестве эксперта.

Военный эксперт

В 2016 году Лобачев положительно отреагировал на назначение вице-президентом Интерпола от Европы генерал-майора полиции Александра Прокопчука. В комментарии для Politrussia.com он отметил высокий уровень подготовки российских силовиков. Он предположил, что назначение Прокопчука связано с вниманием иностранных специалистов к высокому уровню подготовки российских правоохранителей и желанием приблизиться к их стандартам.

«С тех пор как бюро Интерпола по России разместили, ни один негодяй от нас не ушел», — сказал он.

Также Лобачев в 2012 году в интервью для «Правды.ру» на фоне поправок в Закон «Об оружии» заявил, что дополнительные ужесточения не приведут к положительным изменениям.

«Ничего глупей придумать нельзя: вместо того, чтобы что-то ужесточать, надо добиваться исполнения того, что уже есть», — заявил он тогда.

Поводом для новых поправок стало массовое убийство, которое в 2012 году совершил в Москве 29-летний юрист Дмитрий Виноградов. На фоне неразделенной любви к коллеге он расстрелял шесть человек из охотничьего карабина.

Лобачев отметил, что, по сообщениям СМИ, Виноградов получил разрешение на оружие в одной из московских частных клиник, что, по его мнению, является системной и губительной практикой. По его словам, подобные документы должны выдаваться в профильных ведомствах.

«То есть это психдиспансер, государственные лечебные заведения и именно там, где человек живет или состоит на учете по состоянию здоровья», — сказал он.

Ужесточение на выдачу разрешения на травматическое оружие он также посчитал излишним, поскольку это спровоцирует обращения граждан в частные медучреждения за необходимыми справками. Таким образом, утверждал Лобачев, оружие смогут получить те, у кого есть деньги, а не те, кому оно действительно необходимо.