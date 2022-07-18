Проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО. Его обвиняли в торговле мефедроном

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников изолятора, в котором покончил с собой проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Керефова обвиняли в сбыте мефедрона в крупном размере, он должен был находиться под арестом до 5 сентября.

«Он был жизнерадостным, вменяемым»

Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета по Московской области, тело 37-летнего Залима Керефова обнаружили 16 июля в одиночной камере в следственном изоляторе подмосковного города Ногинск. Сотрудники правоохранительных органов вместе с криминалистом осмотрели место происшествия и допросили сотрудников СИЗО.

«В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц следственного изолятора, повлекшей смерть лица, содержащегося под стражей <…> Изъяты должностные инструкции, постовая ведомость, назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, почерковедческая судебные экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность», — говорится в сообщении ведомства.

Адвокат обвиняемого Алексей Цыганов не верит, что проректор Российской таможенной академии мог покончить с собой.

«Наша позиция такая – он был жизнерадостным, вменяемым, у него маленькие дети, в это очень трудно поверить. Не мог он на это пойти. Уверен, что данный инцидент будет расследован», — заявил Цыганов РИА «Новости».

Как уточнили «Известия», тело Керефова обнаружили в СИЗО № 1 в Ногинске. По предварительной информации, проректор свел счеты с жизнью. Рядом с ним была записка, в которой арестант написал, что раскаивается в совершенном преступлении, из-за которого попал в следственный изолятор.

Признаков насильственной смерти на теле Керефова не обнаружено, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Московской области.

«В учреждение незамедлительно были вызваны бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть обвиняемого, а также следственно-оперативная группа <...> По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель ОНК Подмосковья Сергей Леонов сообщил агентству, что правозащитники также намерены посетить СИЗО, где обнаружили тело Керефова.

Наркотики через даркнет

Керефова задержали 5 июля на рабочем месте. Спустя два дня Люберецкий суд Московской области арестовал его на два месяца. В СК по Московской области уточнили, что следователи устанавливают сообщников проректора РТА.

«Установлено, что обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере 2 кг, затем, расфасовав его на более мелкие объемы, осуществлял продажу через сеть курьеров и интернет-магазинов в Darknet. Уже обнаружено девять закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютере», — рассказали в подмосковном главке ведомства.

Правоохранительным органам также «удалось установить место производства запрещенных веществ, где обвиняемый приобретал наркотики».

«Таким образом в ходе операции пресечена деятельность крупной нарколаборатории, организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 кг мефедрона и дорогостоящее оборудование <…> Задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в СК по Подмосковью.

7 июля адвокат проректора РТА Алексей Цыганов рассказал ТАСС, что Керефов признал вину в сбыте 2 килограммов наркотиков через даркнет и дал следствию признательные показания.

«Мой подзащитный признает вину в том, что ему предъявляют. Ему вменяют сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Причастность свою признает, дает показания», — сказал юрист.

Агентство также сообщило, что теперь СК проверяет других руководителей Российской таможенной академии, которым Керефов давал наркотики.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС в тот же день, что следствие задержало помимо Керефова организатора нарколаборатории и двух его сообщников.