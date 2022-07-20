Суд прекратил дело Хованского

Блогер Юрий Хованский во время рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения в Куйбышевском районном суде, 2021 год

Суд прекратил уголовное преследование Юрия Хованского за истечением срока давности. Блогера арестовали год назад, 9 июня 2021 года. Его обвиняли в оправдании терроризма из-за песни про теракт в театре на Дубровке. Хованский извинился, но настаивал, что исполнил песню в 2012 году, а вторая часть статьи 205.2, по которой ему предъявляли обвинения, появилась в Уголовном кодексе только в 2016 году. Спустя месяц суд смягчил статью. До смены меры пресечения с ареста на запрет определенных действий блогер провел в СИЗО полгода. Адвокат Хованского сообщил «Газете.Ru», что в скором времени его исключат из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Хованский находился в СИЗО с 10 июня 2021 года, ему грозило до семи лет лишения свободы.

«Суд уголовное преследование в отношении Хованского прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Информацию о прекращении уголовного дела Газете.Ru также подтвердил Александр Передрук, адвокат Хованского.

«Постановление суда принято по ходатайству защиты и нас оно полностью удовлетворяет. Прекращение уголовного преследования Юрия Хованского также является основанием для исключения его из Перечня экстремистов и террористов», — сообщил Передрук «Газете.Ru».

Хованского задержали после обращения в полицию мужчины и женщины, которые обнаружили в интернете две песни, опубликованные на YouTube-канале с 25 подписчиками в июле 2020 года. В песне блогер высмеивает террористов, участвовавших в теракте 2002 года в Москве на мюзикле «Норд Ост» и, по версии следствия, выражает радость за гибель людей в театре. На видеозаписи задержания Хованский признал вину. Следствие посчитало, что он исполнил песню для «формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

В результатах экспертизы сказано, что песня содержала признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а «также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)». При этом ролик был опубликован в июле 2020 года, защита блогера утверждала, что Хованский исполнил эту песню в 2012 году, а вторая часть статьи 205 в нынешнем виде появилась в Уголовном кодексе только в 2016 году.

10 июня 2021 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал мерой пресечения содержание под стражей. Хованскому грозил штраф в 500 тыс. руб. или срок от пяти до семи лет лишения свободы.

Суд неоднократно рассматривал жалобы блогера и ходатайства защиты, но продлевал срок заключения под стражей. 10 августа 2021 года Хованский был внесён в перечень террористов и экстремистов.

Внимание к делу привлекали известные артисты. 6 октября 2021 года вновь состоялся суд, в ходе которого у здания суда собрались знакомые обвиняемого Oxxxymiron, Илья Мэддисон и Ресторатор (Хованский в письмах сообщает, что ожидал поддержки от Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом), но они отказались).

3 ноября 2021 года Хованский выступил с речью в суде и просил отпустить его домой отпраздновать Новый год с семьёй, однако суд продлил арест до 8 января 2022 года. 21 декабря 2021 года стало известно, что Хованский обжаловал своё уголовное преследование в Европейском суде по правам человека.

21 декабря суд смягчил блогеру меру пресечения с СИЗО на запрет определенных действий. Ему запретили пользоваться телефоном и интернетом, общаться с друзьями и прессой, выходить из дома с 18:00 до 10:00 и приближаться на 300 м к квартире, где, по версии следствия, был записан ролик с песней. Блогер покинул зал суда вместе с семьёй. Суд дважды продлевал Хованскому запрет определённых действий, но уже 7 апреля 2022 года ему разрешили пользоваться интернетом. Тогда член ЛДПР, депутат Госдумы Василий Власов сообщил, что дело против блогера будет прекращено за истечением срока давности.

«Я являюсь свидетелем по характеристике на судебном заседании. В этой связи с Юрием не общаюсь, потому что суд не разрешает. Те, кто проходит свидетелем по делу, не могут общаться с подозреваемым. Теперь ждем самого судебного заседания. Я думаю, что за истечением срока давности дело будет прекращено, и с Юрием я смогу разговаривать», — сказал депутат.