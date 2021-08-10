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Культура

Хованского внесли в список террористов и экстремистов. Что это значит

Друг Хованского сообщил, что блогер грустит под арестом и хочет вернуться домой

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Андрей Грязнов/ТАСС
Юрия Хованского включили в список экстремистов и террористов. Что это значит, какие ограничения накладывает на блогера и как он себя чувствует в заключении — рассказывает «Газета.Ru».

Что несет за собой включение в список — и можно ли из него выйти

Как объяснил «Газете.Ru» правозащитник Евгений Корчаго, попадание в перечень террористов и экстремистов накладывает на человека ряд ограничений. В их числе — невозможность распоряжаться большими денежными суммами, а также запрет на определенную работу.

«Такие люди не могут распоряжаться большой суммой денег, так как банк обязан оповестить о совершении операций в Росфинмониторинг. Причем сделки с этими средствами могут быть приостановлены. Также подсудимый не может работать в органах государственной власти, правоохранительных органах и органах прокуратуры. Кроме того, есть ограничения в избирательных правах», — сказал юрист.

По его словам, для исключения из списка требуется отмена приговора суда или прекращение уголовного преследования.

«Основанием для включения в такой список, который ведет Росфинмониторинг, является вступивший в законную силу приговор суда в отношении указанных лиц за совершение преступлений террористической или экстремистской направленности, а также возбуждение уголовного дела по таким преступлениям, — объяснил председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры». — Для исключения из этого перечня необходима отмена приговора суда или прекращение уголовного преследования, а также погашение судимости за такие преступления».

Что сейчас с самим Хованским

Согласно рэперу и организатору «Версуса» Ресторатору, который является другом Юрия Хованского, в настоящий момент состояние блогера нельзя назвать хорошим.

«Он себя чувствует не очень хорошо в заключении. Хочет вернуться домой. Я так понимаю, что в случае освобождения будет исключена поддержка зрителей и поклонников, потому что это может приравниваться к поощрению терроризма. Хованский грустит. У него нет книг, и передать ему их нельзя. Только письма осталось писать и смотреть государственный телеканал», — сказал Ресторатор «Газете.Ru».

Внесение Хованского в список террористов и экстремистов музыкант счел абсурдным: «Смешно думать, что Юру считают самым опасным преступником в мире. Я шокирован, что судебная система настолько глупо работает. Суд не признал очевидных доказательств по ролику, который был записан много лет назад. Хотя сторона защиты все доказательства предоставила. Но на это почему-то закрывают глаза».

Рэпер напомнил, что видео, из-за которого арестовали Хованского, было выложено неизвестными людьми, тогда как сам комик — «последний человек, который может угрожать кому-либо».

«Я думаю, что вся сложившаяся ситуация — очень сложная. Это видео кто-то взял и выложил в сеть. Не Юра выложил. Какой-то левый слив информации. А само видео снято давно и на старой квартире, где жил Хованский. Остается один вопрос. Почему Юра стал крайним? Но на этот вопрос пока нет ответа», — заключил Ресторатор.

В чем суть дела Хованского и что ему грозит

31-летнего Хованского, который является одним из самых популярных YouTube-блогеров России, задержали 9 июня 2021 года. В его квартиру с обыском пришли сотрудники МВД, после чего доставили в отдел — и возбудили против него уголовное дело по статье 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По ней Хованскому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Причиной для возбуждения дела стала давняя песня блогера о теракте на Дубровке, исполненная им на одном из стримов. В ней эксперты нашли признаки угроз, унижения и применения насилия к группе лиц по признаку национальности, а также оправдание агрессивных действий террористов. В настоящий момент Хованский находится под стражей. Свою вину по делу он признал частично.

Внесение Хованского в список террористов и экстремистов сторона защиты сочла незаконным.

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