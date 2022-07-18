«Закройтесь на чердаке и занимайтесь, чем хотите». Как будут применяться положения о запрете гей-пропаганды

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения «информации о нетрадиционных отношениях». «Публичное одобрение и признание» таких отношений, по мнению депутатов, несет угрозу обществу, сравнимую с популяризацией наркотиков. Авторы поправок, среди прочего, предлагают запретить выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых пропагандируется ЛГБТ и отрицание ценности традиционной семьи. Ранее запрет распространялся только на гей-пропаганду среди детей и подростков, соответствующий закон был принят в 2013 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуму внесли законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Инициаторы поправок — депутаты Нина Останина, Ольга Алимова, Яна Лантратова, Николай Бурляев, Алексей Журавлев и Алексей Корниенко.

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведется как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Его авторы отмечают, что предлагаемые меры направлены на обеспечение «интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества». Сейчас на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения, вместе с тем «формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».

В то же время публичное одобрение и признание таких отношений «опасно не только для детей и молодежи, но и для всего общества», так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем «под определенный удар». Отрицание семьи как общественной ценности и пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» тоже имеют «не меньшую степень опасности», считают авторы поправок.

По мнению инициаторов законопроекта, ограничения не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права граждан.

«Запрет пропаганды не лишает граждан возможности и права определяться в своем сексуальном предпочтении и ориентации, не допускает их дискриминацию, однако, не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение так называемых «новых» ценностей, несущих в себе скрытые угрозы для общества», — подчеркивают парламентарии.

В проекте предлагается закрепить в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрет на распространение «сведений, пропагандирующих отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения».

Кроме того, в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» могут быть внесены поправки, устанавливающие прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения для фильмов, «допускающих пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». А в закон «О средствах массовой информации» – запрет на распространение такой пропаганды.

«Закон гораздо шире, чем запрет пропаганды ЛГБТ»

Одна из авторов поправок, Нина Останина, в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что речь идет не только о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Вот мы именно так и формулируем. С одной стороны, запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и одновременно запретить отрицание, пропаганду отрицания традиционных семейных ценностей»,

— заявила Останина, отметив, что «запрещая одно», можно ничуть не способствовать тому, «что у нас будут продвигаться другие ценности».

Так, движение «чайлдфри» — не пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, но оно получило широкое распространение и «по сути дела направлено на отрицание традиционных семейных ценностей». «А наши традиционные семейные ценности — это дети. Поэтому закон гораздо шире, чем закон, который направлен на запрет пропаганды ЛГБТ, как это сейчас трактуется», — добавила депутат.

Говоря о запретах для кинопроката, Останина выразила уверенность, что административное наказание заставит самих изготовителей кинопродукции «для себя принять решение» — или платить полмиллиона штрафа, или отказаться от того, чтобы «пропагандировать такого рода вещи». «Это же административные штрафы, речь идет об административных наказаниях, потому что сегодня в законе о защите детей… Что такое 50 тыс. рублей штраф? Поэтому мы сейчас, конечно, будем увеличивать в разы и десятки раз, чтобы неповадно было», — сказала парламентарий.

«Чем мы нарушим ваше право, если в «Гоголь-центре» вы не увидите бегающих по сцене голых теток, которые целуются? При этом вы, пожалуйста, закройте себя на чердаке и занимайтесь, чем вы хотите. Вот о чем речь идет», — заключила она.

Останина добавила также, что, «если человек рассказывает открыто о себе», это «не считается пропагандой».

Пропаганда среди детей

30 марта 2012 года в Санкт-Петербурге вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. Подобные законодательные запреты также вводились в Рязанской, Архангельской, Костромской, Новосибирской, Магаданской областях и ряде других российских регионов.

11 июня 2013 года Государственная дума РФ приняла закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Принятый закон дополнил КоАП РФ статьей 6.21, а также внес изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится также и информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения.

В июле журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) признали виновным в пропаганде гомосексуальности среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП) и оштрафовали на 120 тыс. руб. Дудь на судебное заседание не явился. Административное дело было открыто после интервью журналиста с перформанс-художником и бывшим ведущим телепрограммы «До 16 и старше» Федором Павловым-Андреевичем. Видео было загружено на YouTube с маркировкой «18+».

7 июня 2022 года заксобрание Севастополя внесло в российскую Госдуму законопроект, предполагающий штрафы (до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн руб. для юрлиц) не только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и за пропаганду ЛГБТ в целом среди любой аудитории.