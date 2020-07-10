«Нетерпим к перегибам»: Песков об отношении Путина к гомофобии

Российский президент Владимир Путин нетерпим к любым перегибам, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос об отношении главы государства к гомофобным высказываниям.

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«Президент неоднократно отвечал на такие вопросы наших СМИ и представителей зарубежных СМИ. В период до пандемии были очень частые интервью, эти вопросы ему задавали. Вы знаете, что, собственно, президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах», — отметил Песков, имея в виду скорее всего административный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (ст. 6. 21 КоАП РФ).

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Путин «отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области».

«Но при этом президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать», — сказал он.

«Вообще к перегибам в целом он относится нетерпимо, вы это знаете. Это же, скорее, относится к перегибам», — ответил представитель Кремля на уточняющий вопрос про отношение Путина к сравнению радужного флага со свастикой.

Журналисты также спросили у Пескова, знакомы ли в Кремле с документальным фильмом американского телеканала о нарушении прав геев в России, в частности, в Чечне. «Если вы считаете, что Кремлю надо все бросить и знакомиться на НВО с сериалом про геев в России, сообщите нам. Мы считаем, что у нас много других, более важных дел», — отметил он, указав, что не стал бы «преувеличивать значение подобных сериалов».

Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила на встрече с Путиным, что мороженое «Радуга» и разноцветные рекламные щиты являются косвенной пропагандой нетрадиционной ориентации среди детей.

«У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные — красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют «Радуга». Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому... флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве», — отметила она, имея в виду диппредставительство США, которое недавно вывесило радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества.

Лахова подкрепила свое мнение обновленной Конституцией, в которую включено положение, закрепляющее, что в России браком может считаться исключительно союз мужчины и женщины. В разговоре с президентом она подчеркнула, что «хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле».

В ответ на это Путин отметил, что контроль за пропагандой нетрадиционных для России ценностей нужно выстроить неагрессивно.

Комментируя заявление Лаховой, вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов отметил в беседе с РИА «Новости», что цвет мороженого не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей. Он отметил, что его компания «выступает за традиционные семейные отношения» и «категорически не согласна» с мнением Лаховой.

«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — отметил многодетный отец, добавив, что у мороженого четыре цвета радуги, а не семь.

Он заверил, что компания соблюдает все российские законы. «Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны — конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом «Радуга», — сказал он, отметив, что компания продолжит «его производить, потому что мы считаем, что это символ радости».