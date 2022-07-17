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Общество

«Два часа были слышны взрывы». Что известно о крушении грузового Ан-12 в Греции

СМИ сообщают, что разбившийся в Греции украинский самолет Ан-12 вез 12 тонн боеприпасов

На востоке Греции разбился грузовой самолет Ан-12 — на его борту находились восемь членов экипажа. Он следовал из Сербии в Иорданию и, возможно, перевозил боеприпасы. По словам очевидцев, после крушения в течение двух часов были слышны взрывы. Эксперты выясняют, опасен ли груз для местного населения. Продолжаются поиски «черного ящика». По одной из версий, самолет принадлежал украинской компании, по другой — американской фирме, работающей на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в субботу вечером, 16 июля, к западу от города Кавала на востоке Греции. По предварительным данным, на его борту находился экипаж из восьми человек.

Как передает телеканал ERT, поисково-спасательная продолжается. Известно, что последний раз на экране радаров самолет появился в 10 морских милях к западу от Кавалы.

Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и сразу же получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту города Кавала. Ан-12 совершил разворот на 180 градусов в небе над полуостровом Афон, чтобы пойти на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем.

Предполагается, что при снижении самолет зацепил ЛЭП, из-за чего весь район остался без света. Обломки Ан-12 обнаружили возле села Палеохори в муниципалитете Пангео, в 40 км от аэропорта Кавалы. По словам очевидцев, самолет упал на кукурузное поле, произошли взрывы.

Что перевозил упавший борт

Сообщается, что Ан-12 осуществлял коммерческий транспортный рейс из Сербии в Иорданию. Греческие СМИ приводят номер рейса — MEM3032 (Meridian Air Cargo). По одной из версий, самолет принадлежал украинской компании и якобы мог перевозить 12 тонн боеприпасов — с таким предположением выступил представитель Службы гражданской защиты Греции.

«Пожарные организовали периметр вокруг упавшего борта, пламя уже значительно уменьшилось. Военные направляют сейчас специальную группу, которая должна принять решение о возможности тушения пожара. Пока нам сказали не приближаться к самолету. Возможно, там находятся боеприпасы», — сказал он.

Однако, управление гражданской авиации Греции пока не получило официальной информации от аналогичной службы Сербии, поэтому неизвестно, какой конкретно груз перевозил самолет, передает телеканал Open.

Над местом катастрофы запущен специальный беспилотник, чтобы определить, если ли выжившие члены экипажа. По словам работающих там журналистов, всем сказали надеть защитные маски, поскольку ощущается некий специфический запах с места пожара.

Позднее пожарных и журналистов отвели на 1 км от разбившегося самолета — с таким требованием выступил штаб противопожарной службы из-за того, что неизвестна токсичность груза, который перевозился самолетом. Специалисты должны принять решение о дальнейших действиях, чтобы продолжить поиски «черного ящика».

Из-за густого дыма в районе аварии у двух пожарных возникли проблемы с дыханием, они были отправлены в больницу Кавалы. Кроме того, было решено эвакуировать на безопасное расстояние жителей домов в ближайших селах.

На месте катастрофы в течение двух часов были слышны взрывы, в последнее время они практически прекратились. Власти опасаются, что оттуда могут распространяться токсичные газы.

Жителей района, где разбился самолет, призвали держать двери, окна и кондиционеры закрытыми, чтобы предотвратить любой контакт с воздухом. Как передает Skai, возможно потребуется эвакуация местного населения — от 1000 до 1200 человек.

Версию о перевозке боеприпасов приводят и сербские СМИ. По их сведениям, борт принадлежал частной американской компании, работающей на Украине. Предыдущий его маршрут был из Украины в Сербию с остановкой в Турции.

До сих пор власти Сербии не делали официальных заявлений об этом транспортном самолете. Очевидцы, живущие недалеко от аэропорта Ниша, сообщили, что прошлой ночью видели взлет самолета: по их словам, это «было немного ухабистой поездкой».

Военный аналитик Федон Караиосифидис рассказал ERT, что именно этот самолет начал свою карьеру в 1971 году и входил в состав советского транспортного полка. В последние десятилетия он был рассекречен как военный самолет и перешел под управление «Аэрофлота» и еще 10 владельцев. «Последние 10 месяцев он был в украинской компании, которая интенсивно его использовала. Не будем забывать, что Сербия производит боеприпасы и экспортирует их, на Ближнем Востоке у нее много клиентов», — добавил он.

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