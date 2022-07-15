«Убийца состоял в отношениях с жертвой». В Новошахтинске расстреляли семью из пяти человек

В городе Новошахтинск в одной из квартир обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, в их числе ребенок. Еще одна девочка в возрасте четырех-пяти лет была ранена, но выжила. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве и начала розыск преступника. В расстреле семьи подозревают 36-летнего местного жителя. По данным СМИ, причиной убийства могла стать супружеская измена.

В Ростовской области в Новошахтинске найдены тела четырех членов семьи с огнестрельными ранениями.

«На месте сейчас работает полиция», — сообщили ТАСС в администрации города.

В числе погибших — мальчик трех-четырех лет. Одной девочке удалось выжить, ее экстренно госпитализировали с огнестрельными ранениями шеи. По словам врачей, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По данным «Известий», ей четыре–пять лет.

«Малолетняя девочка с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение. Врачи борются за ее жизнь», — подтвердили в прокуратуре Ростовской области.

На место убийства выехали заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и прокурор Новошахтинска Владислав Бондаренко.

Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Виновному в таком преступлении может грозить до 20 лет лишения свободы.

В ведомстве сообщили, что на место происшествия выехал руководитель следственного управления Аслан Хуаде. По его указанию расследование уголовного дела поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

«Прокуратурой Ростовской области контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью четырех человек в г. Новошахтинске», — отметили в региональной прокуратуре.

Что известно о подозреваемом и его жертвах

Двое погибших — мужчина и женщина 1984 и 1996 годов рождения, у них одинаковые фамилии, сообщил РЕН ТВ. Также погибла девушка 1997 года рождения.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в квартире проживали мужчина, его бывшая сожительница, двое их детей и сестра женщины. Дом был признан аварийным и почти полностью расселен, но они продолжали там жить. «Пятый канал» со ссылкой на источник уточнил, что погибший глава семьи был судим по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Грабеж», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сетевое издание «161.ру» со ссылкой на местную полицию сообщило, что правоохранители разослали ориентировку подозреваемого.

«Разыскивается местный житель Денис Машонский. При себе имеет ружье 12 калибра либо обрез, соблюдать меры личной безопасности», — пишет «161.ру».

Telegram-канал Don Mash сообщил, что Денису Машонскому 37 лет. Отмечается, что убийца был знаком с погибшим 37-летним Владимиром Беляевым и его семьей. Мужчины конфликтовали на бытовой почве. Telegram-канал Mash написал, что семья могла быть неблагополучной, а причиной убийства, по версии следователей, могла стать супружеская измена. На месте происшествия, по его данным, нашли несколько гильз от охотничьего ружья.

Предположительно, подозреваемый зашел в дом и расстрелял пятерых находившихся там человек. Сводный брат Владимира Беляева рассказал, что около 14:00 15 июля он вместе с родственниками собирал вещи в соседнем заброшенном доме, а затем отошел по своим делам. Когда вернулся около 16:30 в квартиру к брату, обнаружил тела членов семьи.

Одногруппница одной из убитых сообщила «Газете.Ru», что убитая девушка несколько лет была в отношениях с Машонским.

«Знаю то, что убийца состоял в отношениях с погибшей Ольгой. Близкие отношения были у них, говорят, несколько лет. [Погибшая] обычный человек, не сказала бы что конфликтный, знаете, в учебных заведениях студентов неблагополучных видно сразу, она не выделялась. Училась, работала», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Еще одна знакомая погибшей девушки добавила, что та «не часто посещала учебу» и была «тихим и спокойным» человеком.