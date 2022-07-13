«Уровень смертности пугает». ВОЗ призвала снова надеть маски

Заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 6% за неделю. В Москве зафиксирован максимум с 7 апреля. В европейских странах, помимо «омикрона», «стелс-омикрона», BA.4/BA.5 и «дельты», получает широкое распространение штамм BA.2.75, или по-другому «Центавр». В ВОЗ призывают правительства всех стран снова вернуть ограничения, действовавшие в разгар пандемии, — в первую очередь, масочный режим.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства по всему миру вернуть режим обязательного ношения масок на фоне растущего числа смертей от COVID-19. Вводимые ограничения и меры профилактики должны регулярно корректироваться с учетом стремительно меняющейся ситуации.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболеваемости COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — сказал он в эфире Sky News.

«Меня также пугает растущий уровень смертности», — добавил Гебрейесус.

Правительства более богатых стран практически отказались от ранее введенных ограничений после успеха всеобщей вакцинации, но в то же время пандемия «далека от завершения», подчеркнул глава ВОЗ. Все новые субварианты «омикрона» продолжают появляться в разных странах.

Так, среди вариантов вируса, отслеживаемых ВОЗ, есть BA.2.75, названный «Центавр», который был впервые обнаружен в Индии в мае. По мнению ученых, этот вариант вируса способен быстро распространяться и обходить иммунную защиту, выработанную организмом после вакцинации или перенесенной инфекции.

«Существует серьезный разрыв в восприятии риска COVID-19 между научными сообществами, политическими лидерами и широкой общественностью», — отметил Гебрейесус, указав на обязанность властей донести до населения информацию о том, что опасность сохраняется.

«Пока вирус наступает, мы должны дать отпор. Сейчас наше положение гораздо лучше, чем в начале пандемии. Конечно, достигнут большой прогресс. У нас есть безопасные и эффективные инструменты, которые предотвращают инфекции, госпитализации и смерти. Однако мы не должны принимать их как должное», — заключил глава организации.

За неделю заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 6%, а число летальных исходов, наоборот, снизилось на 2%. В ВОЗ поступили данные о заражении 5,7 млн человек и о 9,8 тыс. летальных исходов. Заболеваемость растет пятую неделю подряд после тенденции к снижению, наблюдавшейся после пиковых значений в марте, подчеркивают в организации.

По состоянию на 13 июля 2022 года в мире зарегистрировано более 557,08 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Лидером по заболеваемости стал Европейский регион (235,35 млн). Здесь же зафиксирован наибольший прирост в абсолютных значениях (+536 214).

Снова ограничения?

В России отменили введенные из-за пандемии ограничения 1 июля, в том числе ношение масок и запрет на работу общепита в ночное время. В Роспотребнадзоре заявили об устойчивом снижении интенсивности эпидемического процесса, в том числе уменьшении недельного показателя заболеваемости более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06). Отмечалось, что практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) сейчас протекают в легкой форме или бессимптомно. В ведомстве тогда добавили, что динамика эпидемического процесса COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями.

Сегодня Роспотребнадзор признал, что число заболевших стало расти. Тем не менее жесткие ограничительные меры для населения пока вводиться не будут, потому что заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «альфа» или «дельта». Рекомендовано проводить тестирование россиян на коронавирус с охватом не менее 300 исследований на 100 тыс. человек.

«Обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», — говорится на сайте надзорной службы.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом 12 июля рекомендовал вновь носить маски из-за подъема заболеваемости.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», — сказано в сообщении штаба в Telegram-канале.

Апрельский максимум в Москве

В России за сутки выявили 3 929 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 42 летальных исхода. Госпитализированы 1 329 человек. Всего с начала пандемии коронавирус в РФ был диагностирован у 18,47 млн человек.

Число подтвержденных случаев заражения в Москве выросло за сутки на 972 против 559 днем ранее. Это максимум с 7 апреля, когда результат теста оказался положительным у 1 004 человек.

В Петербурге вирус диагностировали у 284 человек, с начала пандемии — у 1,53 млн.