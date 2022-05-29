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Общество

Билл Гейтс предсказал новую пандемию. Это даже не оспа обезьян

Билл Гейтс заявил, что без пандемии коронавируса оспу обезьян никто бы не заметил

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Sven Hoppe/Picture alliance/Getty Images
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в следующие 20 лет с вероятностью 50%. По его словам, «человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы». При этом он не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в еще одну пандемию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Человечество может ждать новая пандемия в ближайшие 20 лет с вероятностью 50%. С таким прогнозом выступил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью газете El Diario, опубликованном в воскресенье, 29 мая.

«Она может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса.

И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину. Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно», — полагает бизнесмен.

Он также допустил и естественное происхождение очередной пандемии. «Это может быть что-то, что выйдет из мира природы.

Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы.

Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата», — пояснил Гейтс.

Для борьбы с пандемиями, по его мнению, необходимо создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую предприниматель сравнил с пожарными. «То, что я предлагаю, потребовало бы увеличения бюджета ВОЗ на 25%, и с этим у нас была бы команда из примерно 3 тыс. человек с разными профилями», — сказал он.

Оспа обезьян

В то же время Гейтс не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую пандемию. Однако его беспокоит распространение редкого заболевания.

«Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев. Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус. То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая пандемия.

Но чудесно, что мы бдительны. Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях», — отметил он.

Говоря о способах сдерживания распространения различных заболеваний, основатель Microsoft указал на москитные сетки. «Каждые 3-4 года мы выпускаем новое поколение сеток от комаров. Они дешевы, если производятся в больших масштабах.

Есть и другие более сложные методы. Мы испытываем тот, который заключается в генетической модификации комаров, чтобы они не размножались и резко снижали популяцию в течение нескольких лет, чтобы устранить циркуляцию малярии. Это то, над чем мы работаем в лаборатории. Я думаю, что через пять лет у нас это будет готово», — рассказал Гейтс.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По последним данным, в мае 2022 года выявлены 135 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в 19 странах мира.

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