«Выстрелом или гранатой»: что известно о покушении на главу ВГА Мелитопольского района Сигуту

В Запорожье сообщили о покушении на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Мужчина не пострадал, нападавшего ликвидировали. В ГУ МВД региона заявили, что убийца был украинцем и членом преступной сети, руководство которой находится на подконтрольной Киеву территории. Кроме того, в Херсоне благодаря местным жителям удалось обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо.

Украинская преступная сеть

Заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области подполковник полиции Алексей Селиванов написал в своем Telegram-канале, что покушение на Андрея Сигуту состоялось в ночь на понедельник. Он также пообещал «неотвратимое наказание» всем, кто «пытается дестабилизировать мирную жизнь» на взятых под контроль России территориях.

«К счастью, он (Сигута) не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны. На месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия», — сообщил Селиванов.

По его словам, полицейские «оперативно организовали преследование украинского террориста». Его окружили, но злоумышленник «оказал сопротивление», поэтому «был застрелен на месте».

В эфире телеканала «Крым-24» Селиванов уточнил, что мужчина, совершивший покушение на главу Мелитопольского района, был частью украинской преступной сети. Ее руководство находится на подконтрольной Киеву территории.

«Проходят обыски. Понятно, что он был не один, идет цепочка на ту сторону, на Украину. Это все координируемая сетка. Часть из организаторов покушений установлена, кто-то из них задержан, кто-то упал на дно и находится в розыске. Сейчас идет работа, чтобы ликвидировать всю сетку», — сказал представитель регионального главка МВД.

close 100% Андрей Сигута/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Согласно его данным, до 95% попыток покушений в Запорожье предотвращаются на этапе подготовки.

«Сигута должен был быть ликвидирован либо выстрелом, либо броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум. Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира», — добавил Селиванов.

В беседе с РИА «Новости» он отметил, что глава Мелитопольского района ранее неоднократно получал угрозы расправы в электронных мессенджерах.

Кроме того, в понедельник, 11 июля, в ВГА Херсонской области также сообщили, что удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо.

«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом», — сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

В ВГА уточнили, что бомбу обезвредили саперы.

В этот же день стало известно о подрыве автомобиля главы администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгения Юнакова, чиновник погиб. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной ВГА.

«В полной безопасности»

В свою очередь глава ВГА Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил в эфире телеканала «Россия-24», что после покушения «находится в полной безопасности».

По его словам, в регионе усилили полицейскую охрану, а остальные меры обеспечения безопасности пока не раскрываются.

Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале о деталях попытки убийства Сигуты. По его словам, злоумышленник обстрелял дом главы ВГА, после чего «попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя», но был обнаружен и убит при попытке сопротивления.

«В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста», — написал он.

Рогов также выложил кадры с места происшествия. Позже он сообщил РИА «Новости», что личность человека, совершившего покушение, установлена.

Обвинения и угрозы

5 июля офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений в государственной измене и коллаборационизме Андрею Сигуте. По данным следствия, Сигута с начала спецоперации перешел на сторону России, «активно содействовал», а также «подыскивал и склонял местных жителей к сбору и передаче информации о местонахождении подразделений ВСУ и других сил обороны Украины, расположенных на территории Запорожья», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В офисе генпрокурора Украины отметили, что впоследствии Сигута был провозглашен «председателем военно-гражданской администрации Мелитопольского района», продолжил поддерживать Россию и содействовал в управлении городскими «объектами жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи».

В тот же день Андрей Сигута заявил, что предъявленные Украиной обвинения на его дальнейшую работу «никак не повлияют».

«Для меня это не является никакой проблемой. Я нахожусь на службе у народа, который проживает на нашей территории, поэтому данные подозрения не вызывают у меня никаких впечатлений. <...> Поэтому это никак не повлияет на мою дальнейшую работу», — приводит слова Сигуты ТАСС.

Он также отметил, что угрозы поступали и его близким. Из-за них семья «была вынуждена покинуть территорию» города.

Согласно открытым источникам, 43-летний уроженец Бердянска Андрей Сигута до начала военной спецоперации был депутатом и заместителем председателя Мелитопольского районного совета восьмого созыва от ныне запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. На этих территориях были сформированы военно-гражданские администрации. Кроме того, в регионах ввели в оборот рубль, запустили вещание российских телеканалов и радиостанций и начали выдавать паспорта РФ. Новые власти Херсонской и Запорожской областей объявили о стремлении регионов стать субъектами России.