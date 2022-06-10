«Поехали». Из Благовещенска в Китай отправились первые грузовики по новому мосту

Состоялось открытие первого автомобильного моста, соединяющего Россию и Китай. Его запуск состоялся спустя два года после завершения строительства. С двух сторон по мосту отправили по восемь грузовиков. О том, как прошла церемония и что этот мост значит для отношений России и Китая, — в материале «Газеты.Ru».

Между Россией и Китаем через реку Амур открыли первый трансграничный переход между странами. Он заработал спустя два года простоя из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалась открыть объект в ноябре 2020 года.

Церемония открытия проходила при помощи телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.

«Поехали», – сказал по-русски губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн, дав старт движения.

Из-за коронавирусных ограничений в Китае пока по нему будет ездить только грузовой транспорт. Согласно техническим характеристикам, по мосту из Благовещенска в Хэйхэ ежедневно могут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

Так, в Китай первыми отправились восемь российских тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис». Они работают на сжиженном природном газе. Навстречу им отправились восемь китайских грузовиков, которые везут шины для автомобилей и комплектующие для электрооборудования.

При этом пешеходы не смогут ходить по мосту — он будет исключительно автомобильным. Как отметил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, строители предусмотрели только технические пешеходные зоны. Их будут использовать для обслуживания пролетов.

«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск — Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое значение. Он станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая», – уверен вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он участвовал в мероприятии дистанционно.

close 100% Пресс-служба Правительства Амурской области/ТАСС

Особенность моста в том, что его удалось возвести без использования бюджетных средств, отметил Трутнев. В проект было вложено 19 млрд руб., из которых 14 млрд руб. вложили российские инвесторы. Вице-премьер России выразил мнение, что мост себя окупит.

«Он сокращает дорогу на 300 километров, соответственно, снижаются транспортные издержки, и значительное количество людей может пользоваться этим мостом», — пояснил значимость моста Трутнев.

Как рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, средняя стоимость проезда для одной машины составит 8700 руб. Цены будут снижены после того, как мост себя окупит. Предполагается, что это произойдет через 15 лет, а простоит он около полувека, сообщает Рен ТВ.

Министр транспорта России Виталий Савельев Савельев убежден, что открытие моста даст возможность увеличить объем грузооборота до миллиона тонн в год, а также сократить затраты и сроки транспортировки.

close 100% Пресс-служба Правительства Амурской области/ТАСС

Полпред Владимира Путина на Дальнем Востоке Трутнев обратил внимание, что если говорить о «развороте России на восток», то стоит расширять «Транссиб на строительство мостов через Амур». «Поэтому вся эта работа имеет огромное значение не только для Дальнего Востока, совсем не только для Амурской области, а для всей России», – подчеркнул он.

Китайская сторона намерена использовать возможности запуска моста и «предоставлять более качественные логистические услуги». «Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества», – пообещал зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

В строительстве моста, как отметил Трутнев, участвовали тысячи человек как со стороны России, так и со стороны Китая. Длина моста составила 1080 м, ширина дороги – 11 м (две полосы). Построен он между селом Каникурган на российском берегу и деревней Чанфа городского округа Хэйхэ — на китайском.

Общая протяженность мостового перехода – около 20 км. Из них 6 км – дорога в Китае и чуть больше 13 км – подъездные пути на территории РФ. Мост строился четыре года одновременно с двух берегов зачастую в сложных метеорологических условиях. Две части моста состыковали в мае 2019 года.

Между Россией и Китаем уже есть железнодорожный мост Нижнеленинское—Тунцзян, который находится на границе Еврейского автономного округа. Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что планируется построить еще два моста в Китай, по которым будут ездить поезда: Джалинда — Мохэ и Благовещенск — Хэйхэ.

«Это перспектива достаточно отдаленная, нужно просчитать очень много составляющих. В первую очередь необходимо отталкиваться от трафика, посмотреть, как будет загружен трансграничный мост в Еврейской автономной области, насколько он справится с нарастающей нагрузкой грузооборота между нашими странами», — цитирует «Коммерсант» Орлова.