Путин уволил пять генералов и одного полковника полиции

Владимир Путин подписал указ об отставке пяти генералов МВД и одного полицейского полковника. От должностей освобождены главы УМВД по Владимирской и Ярославской областям, замглавы УМВД по Алтайскому краю, глава оперативного управления МВД России и несколько других чинов. По словам источника РБК, причиной стала кадровая ротация. Это впоследствии подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции. Об этом говорится в выписке из указа главы государства, передает РБК.

Освобожден от должности начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин. В этом году ему исполнилось 64 года. Перед тем, как возглавить управление, Кукушкин служил в рязанских правоохранительных органах.

С 2003 по 2004 год он был главой МВД Республики Ингушетия, после чего стал главой управления МВД по Костромской области, был руководителем полиции Республики Карелия.

Кроме того, в отставку ушел замглавы ГУ МВД по Алтайскому краю, начальник региональной полиции генерал-майор Александр Лаас. Ему также исполнилось 64 года. С 1979 года он служил на различных должностях в милиции и полиции края.

Согласно Федеральному закону №342 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» предельный возраст пребывания на службе для генералитета МВД составляет 65 лет.

В отставку отправлен генерал-майор Андрей Липилин – начальник управления МВД по Ярославской области. Он до этого работал в правоохранительных органах Магаданской и Омской областей, в 2002 году стал главой УВД Раменского района ГУВД Московской области. В 2011 году Липилин стал заместителем начальника подмосковного главка.

Освобожден от должности генерал-майор полиции Александр Удовенко – начальник оперативного управления МВД РФ. До того он был главой управления МВД в Ямало-Ненецком автономном округе.

Снят также заместитель начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин. Ранее он был замом руководителя Главного управления уголовного розыска МВД России.

Наконец, в отставку президент отправил полковника Эмиля Мусина – он долгое время работал в Экспертно-криминалистическом центре МВД. Мусин – редактор учебного пособия «Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе». Согласно федеральному закону, для сотрудника органов внутренних дел в звании полковника предельный возраст службы — 60 лет.

Источник РБК объяснил отставку «обычной кадровой ротацией». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также связал указ об отставке генералов и полковника со сменой кадрового состава.

«Ротация», – прокомментировал пресс-секретарь президента в беседе с РИА «Новости».

В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин также подписал закон, разрешающий продлить срок службы генерал-полковников и адмиралов до 70 лет.