«Непростой, но поистине прекрасный путь»: в России вернут орден «Мать-героиня»

Президент Владимир Путин в День защиты детей предложил возродить почетное звание «Мать-героиня» и установить денежную выплату для таких женщин в размере 1 млн рублей. Также планируется увеличить выплаты обладателям медали «Родительская слава» и ордена «Родительская слава» — до 200 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. Путин подчеркнул, что раньше семья с четырьмя-пятью детьми «была нормой», и сейчас традиции многодетной семьи «шаг за шагом, но возрождаются».

Президент России Владимир Путин сообщил, что в России планируется возродить существовавшее в советское время почетное звание «Мать-героиня». Женщинам, которые получат это звание, планируется единоразово выплачивать по 1 млн рублей. Заявление было сделано по итогам прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета.

«В целом условились серьезно обновить и расширить положения Указа Президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе вернуть — хочу это подчеркнуть особо — вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», — сказал глава государства на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава» (расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля).

Кроме того, Путин предложил выплачивать обладателям медали и ордена «Родительская слава» по 200 и 500 тыс. рублей соответственно. «При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата — медали именно, медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату. За орден у нас была единовременная выплата 100 тысяч, за медаль ничего не было», — напомнил он.

«К супружеским парам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи, в нашем обществе относятся с огромным, искренним уважением. И такое отношение — в нашем национальном характере, оно основано на нашей тысячелетней истории. В России один-два ребенка в семье были, скорее, исключением — раньше еще, в стародавние времена, а вот трое, четверо, пятеро детей были нормой», — подчеркнул политик.

В настоящее время, по словам президента, традиции большой, многодетной семьи «постепенно, шаг за шагом, но возрождаются». «На тех, кто воспитан в многодетной семье, как правило, действительно можно положиться. Они не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну», — заключил он.

Путин также пообещал предусмотреть льготы и для многодетных отцов — в частности, предоставить им возможность раннего выхода на пенсию. Сейчас выйти на пенсию в 50 лет могут многодетные матери.

«Национальная идея России»

Ранее с идеей возродить звание «Мать-героиня» выступила председатель региональной общественной организации многодетных семей Москвы Наталья Карпович. «Я, как многодетная мать, хочу обратиться с просьбой проработать вопрос о возвращении для нас величайшего звания «Мать-героиня», — сказала Карпович.

Инициативу также поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок. «Многопоколенная, многодетная семья — национальная идея России», — подчеркнула Голикова. Она уточнила, что звание «Мать-героиня» имели обе ее бабушки.

Звание «Мать-героиня» было учреждено в СССР летом 1944 года. Оно присваивалось матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Медаль вручали по достижении младшим ребенком возраста 1 года. Знак отличия представлял собой золотую выпуклую пятиконечную звезду на фоне серебряных лучей, расходящихся в виде пятиконечной звезды.

Первой женщиной, удостоенной звания «Мать-героиня», стала жительница Московской области Анна Алексахина, воспитавшая десять сыновей и двух дочерей. Четверо из них погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны. Всего звание получили более 400 тыс. женщин, последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года.

Какие награды могут получить родители в РФ

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие четырех и более детей. Медаль вручают по достижении четвертым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей. Она выполнена из серебра с позолотой. Существует с 2008 года.

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. При этом родители «образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей». Награждение происходит по достижении седьмым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей. Знак ордена выполнен из серебра с позолотой.

По данным на январь 2021 года, в стране проживают 1,99 млн многодетных семей. В этих семьях воспитывалось 21,5% от общего числа несовершеннолетних россиян (6,5 млн детей). В 2010 году в РФ было 1,025 млн многодетных семей.