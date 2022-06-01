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Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей

Президент России Путин: льготную ипотеку для многодетных семей продлят до конца 2023 года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Льготная ипотека для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», пишет ТАСС.

По словам главы государства, в конце мая на заседании президиума Государственного совета обсуждалось повышение достатка и качества жизни семей с детьми. Кроме того, на встрече также заявили о продлении льготной семейной ипотеки, как минимум, до 31 декабря 2023 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки до 30 и 15 млн руб. соответственно.

Сообщалось, что зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля.

Государство разрешает потратить маткапитал на следующее: образование, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

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