ESG-экспедиция: что ученые узнали об Арктической экологии

Фонд полярных исследований Артура Чилингарова провел экспедицию на территории Таймыра и Норильского промышленного района. Ее итоги обсудили в Совете Федерации: эксперты оценили результаты и поговорили о дальнейших планах освоения территорий Арктической зоны.

20 мая, накануне Дня полярника, в Совете Федерации представили итоги большой научной экспедиции, проведенной «Полярным фондом» при поддержке «Норникеля».

«Работа проведена огромная, силы напряжены колоссальные, результаты в целом положительные, на мой взгляд. В любом случае они [результаты экспедиции] оставят серьезный след и отпечаток на работе всех тех, кто трудится в труднодоступном, климатически сложном районе Таймыра», — отметил старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров.

Как заметил руководитель «Полярного фонда» Артур Чилингаров, вкупе с активизацией антропогенного освоения последнего десятилетия крайне важно исследовать состояние экосистемы Арктики, которая очень уязвима при антропогенном воздействии. Вместе с тем, как добавил Андрей Бугров, Россия переживает своего рода новый этап промышленного, социально-экономического и инфраструктурного развития, поэтому вопросы природосбережения, охраны окружающей среды приобрели особенно актуальный характер. И решать эти задачи можно только в самом тесном взаимодействии общественных организаций, бизнеса и государства, подчеркнул эксперт.

Для компании «Норильский никель» Арктическая зона является своего рода домашним регионом.

Здесь сосредоточены основные производственные мощности, здесь проживают сотрудники, ветераны компании, их семьи, пояснил Бугров. Именно поэтому вопросы устойчивого развития или ESG всегда будут для компании приоритетными.

«Ответственность в экологической и социальной областях для нас не является вопросом выбора. Она фактически является обязанностью компании. Слова «наука» нет в аббревиатуре ESG. Но с другой стороны, как можно говорить об устойчивом развитии без научных изысканий. Масштабные задачи, стратегические перспективы «Норникеля» требуют всеобъемлющих научных исследований. Поэтому мы поддерживаем проведение конкурсных исследований с привлечением специалистов из ведущих научных институтов страны», — рассказал Андрей Бугров.

Так, цель прошедшей полярной экспедиции заключалась в получении актуальной, полной и достоверной информации о состоянии природных компонентов среды, подверженных воздействию аварии в мае 2020 года, а также в оценке того, как авария повлияла на все компоненты ландшафта, пояснил руководитель геоморфологического отряда Георгий Кажукало из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Экспедиция проходила в 2 этапа. Сначала был подготовительный этап — ученые собирали имеющиеся в научной литературе материалы, заказывали снимки, проводили предварительные исследования. Затем они перешли к полевым исследованиям. Всего к экспедиции привлекли более 70 специалистов из 10 научных институтов. Их разделили на отряды по специализации научных интересов — в составе экспедиции был гидрологический отряд, зоологический, ботанический, химико-аналитический, почвенный и другие.

Согласно итогам исследований, ученые могут оценивать состояние экосистемы Норильского промышленного района и частично территории полуострова Таймыр как удовлетворительное. Как отметил Кажукало, загрязнения ихтиофауны озера Пясино и верхнего течения реки Пясины обнаружено не было, однако выявлено остаточное загрязнение нефтепродуктами долины Надеждинского ручья и реки Далдыкан.

При этом в большинстве образцов рыбы не было обнаружено следов нефтепродуктов — это значит что местную рыбу можно даже употреблять в пищу.

«С точки зрения загрязнения водных артерий остались еще остаточные явления в низких концентрациях, и мы будем дальше продолжать их ликвидировать. Мы понимаем свою социальную ответственность, этим продиктованы те инициативы, которые мы поддерживаем. Нужно реализовывать экологические проекты, снижать нагрузку на окружающую среду, следить за качеством воздуха. И у нас очень серьезные и большие планы в этой области», — заявил Бугров.

По словам Георгия Кажукало, данная экспедиция стала отправной точкой для того, чтобы продолжить работы как в фундаментальных, так и прикладных целях не только для Норильска, но и всех Арктических территорий.

«Такие научные исследования необходимы для бережного освоения Арктики. Уверен, что первые полученные результаты послужат этому. Мы намерены и дальше работать в этом направлении», — согласился Артур Чилингаров.