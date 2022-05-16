«Власти были честны с миром». Почему произошла вспышка коронавируса в КНДР

За последние сутки в КНДР было зафиксировано почти 400 тыс. новых пациентов с симптомами лихорадки. Так, по данным СМИ, в стране называют коронавирусную инфекцию. Общее число больных превысило 1,2 млн. При этом власти страны сообщили о первом случае заражения лишь 12 мая. Почему вспышка COVID-19 началась в Северной Корее именно сейчас, сколько она продлится и возможно ли появление новых опасных штаммов заболевания — в материале «Газеты.Ru».

КНДР в период разгара пандемии в мире

Первые сведения о заражении пневмонией неизвестного происхождения, которая, как позже окажется, вызывал вирус SARS-CoV-2, появились в Китае 31 декабря 2019 года.

Однако правительство Корейской народной демократической республики (КНДР) до недавних пор отрицало проникновение коронавирусной инфекции в страну и даже отказывалось от предлагаемых Китаем и Россией вакцин.

Тем не менее с конца января 2020 года Северная Корея запретила въезд иностранцев и выезд собственных граждан, а также ограничила ввоз грузов. В государстве было организовано обследование населения на COVID-19, однако тесты, по официальным сообщениям, давали отрицательный результат.

Согласно еженедельному отчету ВОЗ, опубликованному 11 мая 2022 года и содержащему данные о заболеваемости за период 2-8 мая, в стране не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, да и в целом в отчетах последних месяцев КНДР была отмечена как государство, в котором пациентов с инфекцией нет.

Карта Университета Джонса Хопкинса демонстрировала, что в стране за период пандемии был выявлен 1 случай заражения. На портале Worldometers информации о распространении коронавируса в Северной Корее также не опубликовано.

Официально первый случай заражения власти страны подтвердили только 12 мая 2022 года — по их данным, у пациента обнаружили «омикрон»-штамм. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын называл COVID-19 лихорадкой неизвестного происхождения, и сообщил, что ей заразились около 500 тыс. человек с конца апреля. Как передает официальное информационное агентство ЦТАК, на фоне роста заболеваемости в КНДР глава государства назвал заболевание «крупнейшим потрясением» в истории страны и призывал ужесточить карантинные меры на границе и внутри республики.

Сейчас число заболевших с высокой температурой превышает 1,2 млн, однако в государстве коронавирус продолжают массово называть лихорадкой в связи с отсутствием оборудования, которое бы подтвердило наличие инфекции. Только за минувшие 24 часа число пациентов с жалобами на симптомы заболевания увеличилось почти на 400 тыс.

Подобная динамика недавно наблюдалась в США, где, по данным ВОЗ, с конца декабря 2021 года по начало февраля 2022 года количество новых случаев варьировалось от 400 тыс. до 1,2 млн ежедневно. В начале 2022 года беспрецедентное число новых пациентов с COVID-19 фиксировались и в Южной Корее и Китае, а также во Франции, Германии. Росло количество заболевших и в других европейских странах.

Внезапная вспышка или закономерность

Однозначных выводов о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции в КНДР на протяжении более чем двух лет сделать нельзя ввиду закрытости страны и отсутствия каких-либо данных об эпидемиологической ситуации, заявил «Газете.Ru» вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Верить в то, что в Северной Корее вирус появился только сейчас, не стоит: за государством не велось наблюдение во время пандемии. В настоящее время, без сомнения, жители начали болеть «омикроном», он наиболее заразен и привел к вспышке, которую мы видим. Скрывать это властям не имело смысла», — отметил специалист.

Тем не менее, по его словам, не стоит и отметать предположения о том, что до текущего времени вирус в КНДР действительно не распространялся — ведь не во всех государствах эпидемия развивалась одновременно.

Столь резкий подъем заболеваемости может быть обусловлен как раз «омикрон»-штаммом, попавшим на территорию страны, предполагает Альтштейн.

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в свою очередь пояснил, что носителям вируса было непросто попасть на территорию страны. Тех же, кто въезжал в Северную Корею, изолировали для предотвращения циркуляции патогенов. Это может подтверждать, что вспышку в КНДР спровоцировало именно проникновение «омикрон»-штамма.

«Поскольку коллективный иммунитет в КНДР исчезающе мал (никто не болел, вакцинация не проводилась), попадание вируса в популяцию может привести к серьезной вспышке», — подчеркнул ученый.

«Нет опасности для мира»

Длительность эпидемии в Северной Корее будет определяться ходом вакцинации, уверен Аграновский.

«В КНДР вряд ли будут использоваться препараты Pfizer или Moderna — скорее всего, в текущих условиях жителей будут прививать цельновирионными вакцинами китайского производства, однако они малоэффективны. Лучшим вариантом стали бы импорт и применение российского «Спутника V», — отметил он.

Ситуацию в стране вирусолог Анатолий Альтштейн считает неопасной для мира: пик заболеваемости пройдет примерно через месяц или даже раньше. Более того, он убежден, что сам по себе коронавирус к сентябрю уже нигде в мире не будет встречаться в заметном количестве. В популяции он сохранится, но во всех государствах будет продолжаться снижение числа заболевших, правда, в медленном темпе.

Говоря о вероятности появления нового штамма ковида на территории Северной Кореи, Альтштейн допустил такую вероятность, хотя и подчеркнул, что она сравнительно мала. С ним согласился Алексей Аграновский.

«Новые разновидности чаще всего появляются там, где болеет много людей. Нельзя исключить, что так может произойти и в КНДР. Распространение SARS CoV-2 за пределы Северной Кореи будет ограничиваться ее минимальными контактами с другими странами, однако такой вариант переноса (например, через Китай) возможен». Алексей Аграновский вирусолог

«Пропаганда облажалась»

По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, Северная Корея вполне могла длительное время избегать распространения COVID-19 и столкнуться с проблемой только сейчас.

«Когда речь идет о подобных тяжелых инфекционных заболеваниях, надо принимать во внимание не количество заболевших вообще, а количество тяжелых пациентов, именно они дают нагрузку на систему здравоохранения страны. Сколько человек в Северной Корее госпитализировано и сколько из них находится на ИВЛ, непонятно.

Но я хочу обратить внимание, что власти были с миром честны. Как только случаи коронавируса на территории государства появились, они об этом сказали.

Хотя, учитывая закрытость страны, они могли вполне прятать подобную статистику. Но здесь важен еще способ ведения статистики. Нужно понимать, не включают ли в КНДР в число заболевших всех, у кого наблюдаются симптомы, похожие на симптомы ковида», — отметил Асмолов.

Он добавил, что распространители антипхеньянской пропаганды периодически рассказывали, что правительство скрывает ковид, в своих материалах они ссылались на анонимные источники, которые сообщали о якобы вымерших от последствий заболевания деревнях и смерти солдат в заблокированных без лекарств воинских частях. Ни одно из этих сообщений, как подчеркнул историк, не подтвердилось, и ни одно из антипхеньянских изданий не написало о вспышке раньше, чем о ней заявили власти КНДР.

«Антиправительственная пропаганда облажалась, потому что она выдумывала новости о проблемах Северной Кореи с вирусом, а главную проблему пропустила». Константин Асмолов сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН

Тем не менее ситуация с COVID-19 в КНДР серьезна, поэтому стране необходимо принимать новые меры по ее стабилизации, считает эксперт. Он допускает, что власти, которые раньше отказывались от гуманитарной помощи и объясняли это отсутствием подтвержденных случаев вируса, изменят свою политику и согласятся принять медикаменты и оборудование от других государств, включая Россию, Китай и Южную Корею.

Отсутствие ранних случаев заражения и летальных исходов в Северной Корее Асмолов объяснил тем, что страна благодаря закрытию границ в 2020 году и серьезной противоэпидемиологической работе избежала проникновения штаммов, вызывающих тяжелое течение коронавируса и смерть.

«Она столкнулась лишь с «омикроном», который более контагиозен, но менее опасен для популяции. Поэтому говорить об игнорировании эпидемии Северной Кореей и «награды» в виде скачка заболеваемости неверно», — заключил историк.