О чем фильм «Зеленый слоник», который запретили в России

В Санкт-Петербурге суд запретил широко известный в русскоязычном интернете артхаусный трэш-фильм «Зеленый слоник». Для оценки картины привлекли специалистов, который установили, что после просмотра «Зеленого слоника» у несовершеннолетних могут остаться «навязчивые воспоминания». Актеры и режиссер «Зеленого слоника» раскритиковали судебный запрет, отметив его бессмысленность. «Газета.Ru» рассказывает, какие сцены из фильма могли показаться экспертам неприемлемыми.

«Провоцирует навязчивые воспоминания»

Иск подал прокурор. Он попросил признать фильмы «Зеленый слоник» (1999), «Ниндзя-убийца» (2009) и «Эксперимент за стеклом» (2020) запрещенными для распространения в России. Прокурор отметил, что картины содержат «сцены насилия, расчленения тела человека» и показывают «иные способы убийств в особо жестокой форме». При этом, как подчеркнула прокуратура, эти ленты можно свободно посмотреть в интернете. В доказательство истец привел четыре ссылки на сайты, где перечисленные фильмы были выложены без «ограничений по кругу лиц и возрасту».

Дело рассматривал Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга (ранее он уже запретил в России мультсериал Happy tree friends и несколько аниме). Для решения вопроса суд привлек специалистов.

Спорные ленты изучили сотрудники Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Они пришли к выводу, что если фильмы посмотрят несовершеннолетние, это «может причинить вред их психическому здоровью, в том числе данный контент содержит факторы риска суицидального поведения». Особое внимание в решении суда, опубликованном пресс-службой, уделено именно культовому «Зеленому слонику».

«Фильм «Зеленый слоник», например, содержит информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику. В фильме содержатся сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты Санкт-Петербургской академии посчитали, что «шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые воспоминания-переживания». «Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека», — резюмируется в сообщении.

Петербургский суд согласился с прокуратурой и запретил распространять эти фильмы в России.

Абсурд «Зеленого слоника» столкнулся с абсурдом реальности

На запрет «Зеленого слоника» отреагировали режиссер фильма и его актеры, получившие известность в России благодаря этой ленте.

«Запрет чего-либо — это всегда слабость. Запретов уже столько, что все юные души бегут именно в сторону запрета. Потому что, с одной стороны, — это страх, а, с другой стороны, это, конечно же, таинственное. Я очень рад, что по поводу «Зеленого слоника» возник запрет. Это скорее придает качества нашей деятельности», — заявил актер Сергей Пахомов (Пахом), сыгравший одну из двух главных ролей ленты.

Фильм бесполезно запрещать, потому что он уже «стихия», и это то же самое, как запретить небо или запретить траву, считает артист.

Режиссер «Зеленого слоника» Светлана Баскова призналась, что не понимает, зачем суд решил ограничить распространение ее ленты.

«Это было артхаусное высказывание на кассете. Это не было бизнесом, который распространяет фильмы. Я 23 года назад это [фильм] сделала. Я не понимаю, что это за решение суда. Что значит запретить? Он же не был на «Нетфликсе». Мне кажется, это недальновидный поступок. Они только внимание привлекают к этому фильму», — считает Баскова.

Она добавила, что «никогда не собиралась получать никаких возрастных маркировок» для «Зеленого слоника». Баскова пояснила, что у нее нет прав на картину. Пахомов указал, что «Зеленый слоник» «не был даже юридически засвидетельствован на уровне авторских прав».

«Я никогда этому распространению [«Зеленого слоника»], честно говоря, не способствовала и не желала его. Потому что действительно считаю, что картина у меня вышла тяжелая и трагическая. И я переживала, чтобы не нанесла кому-то психический вред», — призналась режиссер.

Сейчас, по словам Басковой, она относится к фильму «совершенно равнодушно». «Его смотрят до сих пор — и я не могу сказать, что меня это радует, или что это как-то зависит от меня», — подытожила она.

Пахомов же, наоборот, считает, что «Зеленый слоник» «очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее».

«Абсурдизм «Зеленого слоника» очень хорошо сейчас лег на абсурдизм реальности и ее бессмысленность. Сейчас бытие находится в кризисе — планета Земля и Россия в частности. <...> Запомните: мир кончился, культура кончилась, книга кончилась, слово кончилось, кино кончилось, все закончилось», — ранее пояснял актер.

Актер Владимир Епифанцев, сыгравший вторую главную роль в «Зеленом слонике», заявил, что инициаторы просто отрабатывают свои роли, а сама ситуация призвана вызвать у людей раздражение и неприязнь.

«Этот фильм как раз <...> про то, что надо любить. Трудно это увидеть, но молодые это видят. В том-то и дело, что этого не видят люди старшего поколения», — сообщил Епифанцев.

Он добавил, что нынешние школьники ощущают бессмысленность учебы и обмениваются тем, что кажется им ближе, а «Зеленый слоник» стал для них куда более близким, нежели «любая школьная программа».

Про что «Зеленый слоник»

Баскова сняла «Зеленого слоника» в 1999 году на любительскую видеокамеру. По сюжету двое военнослужащих российской армии (Пахомов и Епифанцев) в 1986-м отбывают наказание на гауптвахте. Фильм начинается с того, что герой Пахомова, «поехавший» офицер, начинает нервировать соседа бессвязными байками с подробностями о своих сексуальных похождениях, опыте есть испражнения и так далее. Лента снята в жанре «трэш» и наполнена сценами некрофилии, копрофилии, убийств, а диалоги состоят из нецензурной лексики.

Некоторые фразы из фильма и кадры разошлись в русскоязычном интернете и стали мемами. Так, большую известность получили выражения «Я тебе покушать принес», «Да будьте ж вы людьми. Ну все ж мы люди», «Ты понимаешь, что ты поехавший уже, все», «У нас когда отжимаешься, жопу лучше не подставлять».

Критики Андрей Плахов и Александр Павлов описывали картину как «жестокую антимилитаристскую притчу». Сама Баскова рассказала, что фильм был сделан «с болью о нашей стране».

«Для меня это трагическая картина, которая говорит о разложении в армии, которое было в то время. Хотя сам фильм — не только о войне или об армии, он говорит о состоянии всего общества в тот момент. Да, в картине много мата — но тогда мат был более употребим, нежели сейчас. И его использование было инструментом говорения правды, которой нам тогда не говорили — вы хотя бы через мат поймите, что происходит на самом деле», — сказала она.

Как добавила Баскова, актуальность фильма «зависит от реакции тех, кто смотрит». «Художник делает то, что отражает действительность. Значит, она была такой. А попала она в точку или нет, уже не художник решает»», — сообщила режиссер.

Пахомов уточнил, что в ленте «есть просто некая фиксация на общих таких составляющих: таких, как кал, таких, как моча, таких, как боль, таких, как радость». Актер уточнял, что для него «было важно выплеснуть все, что накопилось», и на съемках была «очень высокая» степень импровизации. «Мы были кучкой воинствующих маргиналов, и только это в культуре приносит успех. Успех приходит, только когда ты злой, голодный и несчастный», — сообщил он.

Актер Епифанцев же признавал, что «Зеленый слоник» «вызывает чувство стыда после просмотра». «Это даже не кино, это такая психоделика. <...> Это какой-то протест, наверное, в кино. <...> Фильм сложный. <...> Много мне кажется, лишнего в этом «Зеленом слонике». Но, с другой стороны, такие фильмы как терапия иногда необходимы», — описывал свои чувства артист.