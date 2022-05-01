В Курской области на границе с Украиной частично обрушился мост. Что известно

Сегодня, 1 мая, утром частично обрушился железнодорожный мост через реку Конопелька в Суджанском районе Курской области. В результате инцидента никто не пострадал. Участок использовали для передвижения товарных составов, он не был электрифицирован, заявили в РЖД. Власти пока не называют причины ЧП. На место выехала следственно-оперативная группа. Местные жители сообщают, что ночью слышали громкие хлопки и гул самолетов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о частичном обрушении конструкции железнодорожного моста в Суджанском районе. По имеющейся информации, никто не пострадал.

«Сегодня, примерно в 11:20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», — написал глава региона в Telegram.

Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, подчеркнул Старовойт.

Глава Суджанского района Александр Богачев уточнил, что речь идет о мосте через реку Конопелька. Он находится всего в восьми километрах от центра Суджи и в шести километрах от ж/д вокзала.

Как заявили в РЖД, разрушенный участок не был электрифицирован. «На месте работают представители правоохранительных органов и МЖД. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится на сайте компании.

На движение поездов ЧП никак не повлияло.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в составе которой в том числе опытные криминалисты, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

В соцсетях очевидцы сообщают, что слышали ночью хлопки и гул летящего самолета, в домах дрожали стекла, а в небе было видно зарево.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от станции Суджа до границы составляет 16 километров, от Соснового бора — 20 километров.

Последние инциденты у границы

Накануне Старовойт сообщил, что пункт пропуска Крупец в Рыльском районе Курской области обстреляли из минометов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Никто не пострадал.

25 апреля над Курской областью сбили два украинских беспилотника. Инцидент произошел в 4:15 утра в селе Боровское Рыльского района. Пострадавших нет.

Пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе в Курской области подвергся обстрелу из минометов 23 апреля. В результате загорелось помещение Россельхознадзора. Жертв не было.

11 апреля в Курской области был введен высокий уровень террористической опасности, позже его продлили еще на две недели. Жителям Суджанского района рекомендовано не посещать приграничные села, а также воздержаться от запусков фейерверков, петард и дронов.