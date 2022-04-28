15 лет за 17 преступлений: экс-губернатору Хорошавину добавили срок

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина признали виновным по второму коррупционному делу. Судья Южно-Сахалинского городского суда назначил бывшему чиновнику наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб. Кроме того, к 9 годам колонии строгого режима приговорили бывшего вице-мэра Сахалина Алексея Лескина.

Губернатор – взяточник

«Присудили (Хорошавину – «Газета.Ru») 15 лет в колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа», — рассказали ТАСС в суде.

Генпрокуратура России в своем Telegram-канале уточнила, что бывший губернатор признан виновным в совершении 17 преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и 2 преступлений по приготовлению к получению взятки в особо крупном размере.

«В суде установлено, что членами организованной группы под руководством Хорошавина за содействие в организации предвыборной кампании и обеспечение победы на выборах в органы местного самоуправления от взяткодателей получены денежные средства от 2 до 10 млн рублей, а также созданы условия к их получению более чем от 10 лиц», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Хорошавина также лишили права в течение 5 лет занимать должности, «связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления».

Хорошавин был задержан в марте 2015 года по делу о коррупции. В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным по первому уголовному делу о получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн руб. Областной суд оставил приговор без изменений.

Материалы второго уголовного дела были переданы в суд в апреле 2020 года, первое заседание состоялось 7 сентября того же года. По версии следствия, в 2014 году экс-губернатор с сообщниками получили взятками более 100 млн руб. Среди фигурантов уголовного дела — Хорошавин и бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.

В своем последнем слове на суде в феврале 2022 года Хорошавин заявил о своей невиновности. Он отметил, что в 2014 году никто не оспорил выборы в гордуму Южно-Сахалинска ни по одному избирательному участку. Хорошавин добавил, что ему не стыдно за его восемь лет работы в должности мэра Охинского района — самого северного района на Сахалине — и восемь лет работы в должности губернатора.

Приговор сообщника

В четверг суд Южно-Сахалинска также приговорил бывшего вице-мэра города Алексея Лескина к 9 годам колонии строгого режима. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. Следствие установило, что Лескин был в сговоре с бывшим губернатором региона Александром Хорошавиным.

«Алексей Лескин в составе организованной группы в период проведения в 2014 году выборов депутатов городской думы Южно-Сахалинска неоднократно получали взятки от кандидатов в депутаты», — рассказали в региональном следственном комитете «Комсомольской правде».

Получив взятки, злоумышленники гарантировали покровительство представителей власти.

В Telegram-канале Генпрокуратура уточнила, что Лескину также запрещено на 3 года занимать должности в государственных органах. В ведомстве добавили, что бывшему вице-мэру инкриминировано 13 преступлений, связанных со взятками в особо крупном размере и с «приготовлением к получению взятки в особо крупном размере».

«Приговор в законную силу не вступил», — заключили в генпрокуратуре.

15 лет в сумме

Адвокат Хорошавина Евгений Балабас рассказал РИА «Новости», что бывший губернатор осужден в сумме на 15 лет колонии по обоим уголовным делам.

«Приговор моему подзащитному, по которому он должен провести 15 лет в колонии строгого режима, вынесли по совокупности преступлений. Суд частично сложил назначенное сегодня наказание с решением Южно-Сахалинского городского суда от 6 февраля 2018 года. Тогда его приговорили к 13 годам лишения свободы», — сказал юрист.

Балабас добавил, что «из 15 лет он уже провел в колонии и следственном изоляторе более семи лет, поэтому из этого срока Хорошавину остается примерно восемь лет».

По словам адвоката, вопрос об апелляции по вынесенному решению будет обсуждаться с Хорошавиным.