Стало известно о местонахождении экс-главы Сахалина

Осужденного за взятки бывшего главу Сахалина Александра Хорошавина доставили в СИЗО Южно-Сахалинска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Сахалинской области.

Уточняется, что бывший чиновник был доставлен туда еще во вторник.

«Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска», — заявили в ФСИН.

Ранее адвокат экс-губернатора Евгений Балабас рассказал о том, что его не могли найти в течение месяца. Комментируя новые данные Балабес подчеркнул, что не посещал изолятор в среду, но планирует проверить эту информацию.

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