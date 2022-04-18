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Общество

Все для людей: как «Россети» помогают в реализации нацпроектов

Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал, какую роль электросетевой комплекс играет в национальных инициативах развития страны

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Энергетика — одна из отраслей российской экономики, которые должны действовать на опережение, чтобы подготовить почву для всех инициатив, направленных на развитие государства. О роли крупнейшей в стране электросетевой компании — ПАО «Россети» — в реализации национальных проектов рассказала в своем спецпроекте «Российская газета».

Скорая помощь для здравоохранения

По словам генерального директора группы компаний Андрея Рюмина, «Россети» участвуют в решении задач большинства нацпроектов, так как это системообразующая инфраструктурная компания России.

«На сегодня наибольший объем работ связан с программой развития Восточного полигона железных дорог, которая требует масштабного сетевого строительства. Во всех случаях это комплексный эффект для регионов, по территории которых проходят магистрали — усиление энергетических связей, мощность для новых производств», — рассказал Рюмин.

Только в прошлом году «Россети» выполнили более 600 значимых мероприятий для реализации нацпроектов.

«Также мы участвуем в решении других задач — обеспечиваем электроэнергией строящиеся жилые кварталы, школы и больницы, объекты транспорта по всей стране», — добавил Андрей Рюмин.

Надежное электроснабжение — это важный элемент инфраструктуры для новых больниц и госпиталей. Только в прошлом году «Россети» выполнили более 200 договоров на технологическое присоединение к сетям объектов здравоохранения. В частности, речь идет о новом корпусе больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге и Центре ядерной медицины в Бурятии. В конце 2021 года «Россети» также участвовали в электроснабжении более 400 медцентров, в которых лечат больных коронавирусом.

Новые ЛЭП, новые мощности

В «пакет» нацпроектов входит также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Энергетическая часть этого плана включает мероприятия по развитию электросети для расширения БАМа и Транссиба. Внушительную часть работ уже закончили, и они приносят результаты.

В частности, в 2021 году в Приморье запустили 250-километровую линию 220 кВ «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная». Она не только подготовила условия для развития финального участка Транссиба, но и позволила сделать электроснабжение юга края более надежным.

Работа в рамках КПМИ не исчерпывается Востоком страны. Всего для реализации нацпроекта «Россети» возвели более 3300 км ЛЭП и ввели в работу 3,81 ГВА новой трансформаторной мощности. В начале этого года компания завершила самый масштабный проект на Северо-Западе — там заработала новая цепь Кольско-Карельского транзита. Благодаря ей в Карелию и Ленинградскую область стала поступать ранее недоступная электроэнергия Кольского энергорайона.

КПМИ предусмотрена и одна из важнейших строек в стране — прокладка автодороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». «Россети» отвечают за обеспечение этой трассы энергоснабжением, а также за переустройство ряда близлежащих ЛЭП.

Все для людей

Нацпроект «Жилье и городская среда» тоже требует активного участия «Россетей». При покупке собственных «квадратных метров» жители неизбежно обращают внимание на инфраструктуру. Строительство новых микрорайонов с детсадами, школами и поликлиниками идет рука об руку с процессом расширения электросетей, чтобы обеспечить мощностью сначала стройплощадки, а затем и сами объекты.

Например, в Самарской области сейчас возводят новый микрорайон Южный город. Там ввели уже более 1 млн кв. м жилья вместе с новыми школами и детскими садами. Для энергоснабжения микрорайона понадобилось более 49 МВт мощности.

В Нижнем Новгороде «Россети» снабдили электроэнергией 137 «умных» остановок, с помощью которых жители могут следить за текущим расписанием транспорта и коротать время ожидания, используя Wi-Fi. В регионах Сибири, Урала, Поволжья и центральной части страны группа компаний также реализовала проекты в области уличного освещения. Причем в некоторых отдаленных населенных пунктах фонари вдоль дорог появились впервые.

«Мы продолжаем работу по всем ключевым направлениям, в том числе, связанным с реализацией нацпроектов», — подчеркивает Андрей Рюмин.

По словам генерального директора ПАО «Россети», главными задачами группы компаний остаются обеспечение надежной работы сетевого комплекса, создание инфраструктурных условий для открытия предприятий, которые работают на импортозамещение, а также сохранения темпов жилищного и транспортного строительства.

«Это факторы, которые непосредственно влияют на повышение качества жизни людей, что и является конечной целью всех нацпроектов», — резюмировал Андрей Рюмин.

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