«Человек просто сумасшедший. Угрожал, что застрелит меня»

В городе Одинцово 83-летний местный житель Юрий Иванов взял в заложники промышленного альпиниста, который работал за окном его дома. Пенсионер угрожал перерезать ему стропы. На место прибыли полиция и спасатели, они попытались вскрыть дверь квартиры на 7-м этаже. Однако Иванов выстрелил и убил одного из спасателей. СК завел уголовное дело после задержания пожилого мужчины.

Соседи Юрия Иванова по подмосковному ЖК «Одинцово-1» говорят, что он и раньше отличался буйным поведением, у него было «что-то с головой»: пенсионер стрелял из окон, поджигал чужие двери. Мужчина стоял на учете в психдиспансере, периодически его направляли на лечение в больницу. Но затем отпускали, и все начиналось по новой.

У пенсионера есть дочка в Москве. По данным Telegram-канала Mash, она не хотела забирать к себе жить нестабильного родственника.

Версии того, что в этот раз спровоцировало пенсионера, разнятся. Источник «Интерфакса» заявил, что Иванов неделю назад перестал общаться с близкими из-за смерти жены. Однако Telegram-канал 112 пишет, что его супруга умерла много лет назад, и пенсионер давно живет один. По информации Mash, мужчина просто несколько дней назад заперся в квартире, впал в депрессию и ни с кем не разговаривал.

В воскресенье Иванов увидел за своим окном висящего на тросе промышленного альпиниста Эльдара Мирзазядова. Тот замазывал швы. В итоге пенсионер «заблокировал веревки альпиниста», как пишет Telegram-канал Baza.

«Человек просто сумасшедший. <...> Это невнятная речь. Что он там говорил, на кого кричал, что кричал — я особо не интересовался. Угрожал мне из-за стекла, угрожал, что веревки [мне] перережет или застрелит меня. <...> Сразу возможности не было сбежать», — сообщил сам альпинист.

Мирзазядов уточнил, что старался вести себя спокойно и не провоцировать злоумышленника. Дальнейшей стрельбы он не видел, слышал только ее звук.

Альпинист набрал 112, и на место приехали полицейские. Пенсионер не открыл дверь и обругал сотрудников матом. Тогда полицейские вызвали специалистов, чтобы вскрыть дверь и проникнуть в квартиру. На вызов приехал 38-летний работник пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Станислав Черкесов. Telegram-канал SHOT уточняет, что вместе с Черкесовым была девушка, тоже спасатель. Mash добавляет, что на место сразу выехала и психиатрическая бригада.

Когда спасатели начали взламывать дверь, Иванов забеспокоился и выстрелил в них прямо сквозь дверь. Черкесов успел оттолкнуть напарницу, но сам получил ранение. Он умер на месте, пуля прошла в сердце. У погибшего остались двое детей.

Пенсионера задержали. В момент задержания он выстрелил себе в ногу.

Альпинист тем временем сумел выбраться из квартиры через окно и благополучно спуститься на землю.

Сейчас Иванову оказывают медицинскую помощь. Против него уже завели уголовное дело об убийстве. «Устанавливаются все обстоятельства и детали произошедшего. Пенсионер задержан, в ближайшее время его доставят на допрос к следователю», — передал Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, оружие стрелок хранил у себя незаконно. Источник РИА «Новости» сообщил, что пенсионер стрелял из самодельного ружья.