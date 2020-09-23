Закопал головой вниз: как сочинец отомстил соседу по даче

В Краснодарском крае арестовали 64-летнего местного жителя — он подозревается в убийстве 50-летнего соседа. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 сентября в селе Ордынка Лазаревского района Сочи. В тот вечер к пенсионеру пришел сосед, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта пожилой сочинец нанес обидчику не менее трех ударов палкой по голове. От полученных травм сельчанин скончался на месте происшествия.

После этого он поместил тело в его автомобиль и отвез в лес. Там закопал труп в яму глубиной три метра и положил жертву вертикально — головой вниз. По словам предполагаемого злоумышленника, он копал могилу три дня. После этого пенсионер отогнал машину жертвы в Дагомыс, чтобы инсценировать внезапную поездку.

Спустя несколько дней сын убитого позвонил родственникам и попросил проведать отца, поскольку тот перестал выходить на связь. Мужчину дома не застали, а также не оказалось машины — они обратились в полицию.

Правоохранители отследили по камерам видеонаблюдения передвижение автомобиля пропавшего. Оказалось, что за рулем был не владелец автомобиля, а его сосед.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям фигуранта в части угона автомобиля потерпевшего. Расследование дела продолжается.

Незадолго до этой трагедии похожая история произошла и в Набережных Челнах. По данным СК, 20 сентября 2020 года в квартире, где проживали несколько семей произошел конфликт.

Придя к матери, которая проживала в общем жилище, 43-летний сын начал требовать у нее денег. Пожилая женщина отказала, после чего разгорелся конфликт.

Услышав крики, в коридор вышел 49-летний сосед, который пытался успокоить гостя. Однако мужчина достал нож и ударил его. От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник пытался скрыться. Однако оперативно был задержан правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Он дал признательные показания.

Как выяснил портал «Челнинские известия», погибший работал в охранном предприятии. Он проживал один с 14-летним сыном — его супруга скончалась после тяжелой болезни несколько лет назад. Школьника забрали в приют инспекторы ИДН и сотрудники отдела опеки и попечительства.

Между тем в Татарстане 18-летнего молодого человека арестовали по подозрению в убийстве 52-летнего мужчины. Трагедия произошла вечером 4 сентября 2020 года во дворе на улице 40 лет Октября.

5 сентября тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде перелома шеи обнаружили на улице в кустах. Согласно версии следствия, в день трагедии юноша распивал спиртные напитки с приятелями в подъезде дома, где жил с родителями. Спустя некоторое время сосед вышел на лестничную площадку и сделал компании замечание из-за шума.

«Злоумышленник набросился на мужчину и нанес ему несколько ударов кулаками, в том числе по шее. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте, после чего с целью скрыть следы преступления подозреваемый вытащил тело соседа на улицу и спрятал в кустах», — поясняли в ведомстве.

Местный Следком возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Злоумышленник признал вину — ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

В конце июля 2020 года суд приговорил жителя города Конаково Тверской области к девяти годам лишения свободы за убийство соседа.

Было установлено, что 27 февраля 2020 года в ходе застолья мужчины поссорились. В итоге один из них взял топор и нанес обидчику шесть ударов по голове. После этого злоумышленник лег спать. Утром к нему пришел отец и вызвал полицию.