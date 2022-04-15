«Роснано» требует внимания: Генпрокурора просят разобраться с наследием Чубайса

Действующий глава «Роснано» Сергей Куликов написал письмо генпрокурору Игорю Краснову. Как сообщает РБК, топ-менеджер призвал Генпрокуратуру проверить деятельность «Роснано» за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс.
Письмо Куликов отправил 24 марта. Подлинность текста подтвердил близкий к Генпрокуратуре источник издания. Обращение Куликова там уже зарегистрировали.
В нем указано, что за десятилетие руководства Чубайса объем внешнего займа «Роснано» превышал 290 млрд руб. К концу 2020 года компания была должна кредиторам более 146 млрд руб., при этом расходы на обслуживание долга составляли 126 млрд руб.
Для обеспечения этих займов руководители «Роснано» использовали государственные гарантии в размере 108 млрд руб., говорится в письме. Куликов утверждает, что в 2016 году размер обязательств «Роснано» стал превышать стоимость активов компании. Появились признаки банкротства, отметил он.
После этого учетная политика была изменена, и формально размер обязательств уменьшился.
«Таким образом, привлеченное с 2016 года дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд рублей, а потенциальный ущерб — около 28 млрд рублей», — отмечено в жалобе.
Также в 2017 и 2018 годах руководство «Роснано» решило выплатить дивидендов на 1,1 млрд руб. – при том, что чистые активы компании стоили меньше, чем уставной капитал.
В связи с этими данными Куликов попросил генпрокурора Краснова проверить деятельность компании.
Чубайс, напомним, уехал из России в Стамбул и уволился по собственному желанию в начале текущей весны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.
По версии Bloomberg, Чубайс объяснил свое решение несогласием со спецоперацией на Украине.
7 апреля ТАСС сообщил, что бывший директор «Роснано» Анатолий Чубайс был вызван на допрос в качестве потерпевшего в Хамовнический суд Москвы — в рамках рассмотрения уголовного дела о краже имущества на 70 млн руб.
Основным фигурантом дела является его бывший деловой партнер Илья Сучков.
«После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — рассказал адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров. По его словам, на звонки суда Чубайс не отвечает, телефон его недоступен, повестки не забирает.