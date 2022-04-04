Побеждал на выборах, звонил Трампу и мяукал. История скандального «красного губернатора»

Во Владивостоке завели уголовное дело против бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко. Он участвовал в выборах в 2018 году, которые в итоге аннулировали из-за многочисленных нарушений. Позже Ищенко вновь привлек к себе внимание, выкладывая странные ролики в интернет. На них политик пародировал кота, предупреждал Трампа, что его жена отравлена. В КПРФ заявили, что Ищенко «стал вести себя неадекватно» после того, как у него «украли победу» на выборах.

Краевое управление Следственного комитета завело дело против Ищенко по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, политик украл деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке.

«Подозреваемый, заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения <...> из корыстных побуждений, совершил мошенничество. Он обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 105 млн рублей», — отметил СК.

Следствие сообщает, что Ищенко был учредителем ООО СК СЗ «Аврора-Строй» и нарушил закон в период с декабря 2016 года по июнь 2021 года. Сейчас политик задержан. «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в Следственном комитете.

История «красного губернатора»

Коммунист Ищенко в 2018 году прошел в финал губернаторских выборов на пару с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко, на тот момент и. о. губернатора. По предварительному подсчету голосов Ищенко лидировал с солидным отрывом, однако когда оставалось обработать лишь 5% бюллетеней, Тарасенко внезапно вырвался вперед. В итоге региональная комиссия назвала победителем кандидата от ЕР.

КПРФ заявила о фальсификации выборов, в сети начали появляться многочисленные ролики с разного рода нарушениями при голосовании. Штаб единороссов в ответ обвинил коммунистов в массовом подкупе избирателей. Скандал вышел за пределы региона, и в итоге ЦИК аннулировала результаты выборов. Председатель ЦИКа Элла Памфилова официально признала, что за Тарасенко вбросили 14,5 тыс. бюллетеней и заявила, что нарушения на выборах губернатора в Приморье стали для нее «ударом под дых».

В повторных выборах не участвовали оба кандидата. Тарасенко перевели на другую должность, а Ищенко КПРФ просто отказалась выдвигать как своего кандидата. Он пытался пройти в качестве самовыдвиженца, но не смог собрать достаточно подписей. После этого Ищенко не играл видную роль в политике.

«Тут военный депутат требует два вертолета и Шойгу»

Вновь Ищенко привлек к себе внимание неоднозначными видео, которые с 2019 года начал массово выкладывал в свои соцсети. На одном бывший кандидат в губернаторы мяукал и пародировал кота, на другом говорил, что получил задание провести переговоры с японскими вооруженными силами о «немедленном возврате Су-25, угнанного советскими предателями». Среди множества странных роликов Ищенко призывал «молиться во спасение Руси», анонсировал на 9 июля «великую июльскую социалистическую революцию», признавался в любви пресс-секретарю Минобороны Россияне Марковской и ждал ее с цветами в Москве у здания Минобороны.

Однажды Ищенко записал видеообращение на английском к экс-президенту США Дональду Трампу, в котором заявил, что его супругу Меланию Трамп отравили.

«Приятель, ты должен знать, что твоя жена может умереть. Сейчас я нахожусь в Лесозаводске в Приморском крае. Позади меня какие-то цветы, посмотри туда, мой друг. Это мертвые лотосы. Найди меня, как можно скорее. Я знаю, кто дал твоей жене этот яд, и я знаю, как остановить ее болезнь. Из России с любовью. Мой друг, жду тебя», — сообщил Ищенко.

В другой раз депутат снял на видео свой звонок в полицию. На записи политик утверждал, что полиция спровоцировала ДТП, в котором он получил «два пореза». Ищенко попросил прислать ему два вертолета и доложить обо всем министру обороны Сергею Шойгу. «Тут военный депутат требует два вертолета и Шойгу <...> Хорошо. Сообщение ваше передадим», — отметили в полиции.

На этом фоне Ищенко исключили из КПРФ за дискредитацию партии. Глава фракции КПРФ в заксобрании Приморья Анатолий Долгачев заявил, что Ищенко «нередко стал вести себя неадекватно» после того, как у него «украли победу».

Самым громким скандальным роликом стало заявление Ищенко весной 2021 года о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко во время тех самых злополучных выборов 2018 года якобы предлагал ему $2 млн за неучастие в повторной гонке. Пресс-служба губернатора в ответ отметила, что это похоже «на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения». Сам Ищенко приехал в ФСБ и передал дежурному «коробочку» с информацией про Кожемяко, однако там политику предложили прислать документы по почте.

Вскоре после этого Ищенко по просьбе родственников госпитализировали в психоневроголический диспансер во Владивостоке, где он находился несколько недель. Сообщалось, что при госпитализации политик не сопротивлялся. Позже он заявил, что в больницу ему посоветовали лечь «друзья из силовых структур».