Не единственный случай: почему Ищенко и другие в КПРФ лишились душевного равновесия

Вадим Соловьев, некогда замглавы конституционного комитета Госдумы, еще сравнительно недавно предлагал Минздраву, МВД и Генпрокуратуре рассмотреть возможность принудительной госпитализации в психиатрический стационар граждан при возникновении подозрения на их душевное заболевание.

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«Подобный порядок существовал в Советском Союзе, но позже был отменен. Агрессивного человека, если были основания подозревать его в психическом нездоровье, могли принудительно госпитализировать для освидетельствования и изолировать от общества в случае необходимости, отправив на лечение», — писал шесть лет назад РБК.

Действующая практика, разумеется, не позволяет поместить человека в психиатрический стационар, если он не проявляет признаков душевного заболевания в присутствии медиков и представителей власти. Также Соловьев предлагал создать единую базу людей с психическими отклонениями, в которой будут содержаться данные о личности и поставленном диагнозе и которая будет доступна всем российским медикам.

Примечательно, что именно по этой неожиданной причине — психического нездоровья – приходили в течение нескольких последних лет новости от политических функционеров, связанных с КПРФ.

Так, по данным газеты «Коммерсант», Андрей Ищенко, депутат законодательного собрания Приморья, экс-кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ в 2018 году, был в конце минувшей недели помещен в психоневрологический диспансер во Владивостоке.

«Его родные забрали и сдали в психиатрическую клинику»,— цитирует издание местный сайт newsvl.ru.

Постепенно появились и другие подробности злоключений парламентария — от него самого.

Так, Ищенко сделал несколько неоднозначных публикаций в Instagram. Он говорил, что получил задание провести переговоры с японскими вооруженными силами о «немедленном возврате Су-25, угнанного советскими предателями», взывал к «приамурским партизанам» и анонсировал «великую социалистическую революцию», пишет «Коммерсант».

Восьмого мая депутат сообщил, что его автомобиль якобы был остановлен сотрудниками ДПС и при экстренном торможении он получил порезы. На опубликованном в Instagram видео Ищенко звонит в дежурную часть полиции и требует сообщить о происшествии спикеру заксобрания Александру Ролику и министру обороны Сергею Шойгу, а также прислать на выручку вертолет. По данным источника «Ъ» в краевом УМВД, после этого на депутата был составлен административный протокол за использование подложных номеров.

Спустя сутки Ищенко сообщил своим подписчикам в соцсети, что его арестовали «демоны» и везут в темницу, отмечают «Новые известия». «Я вырываться не буду, потому что не девица я красавица, которая вырывается», — добавил депутат.

Сейчас большинство необычных постов политика в Instagram удалено, отмечает издание.

Год назад сайт «Экономика сегодня» писал, что избиравшийся в горсобрание Горно-Алтайска при поддержке КПРФ, хотя формально и числившийся «независимым кандидатом», депутат Сергей Кухтуеков был направлен в психиатрическую больницу после скандального случая с изъятием у него автомобиля.

«Машину марки Lexus забирали судебные приставы в счет долгов предпринимателя. В ходе процедуры Кухтуеков попытался устроить поджог, но был остановлен сотрудниками правоохранительных органов», — отмечает издание.

Транспортное средство депутата подлежало изъятию за долги по штрафам — за нарушение ПДД Кухтуеков должен заплатить 730 тыс. рублей. При этом должник располагал средствами для выплат — ранее он занимался прибыльным бизнесом на территории города, пишет «Политика сегодня».

В феврале 2015 года информагентство «Порт Амур» рассказало о выходке помощника одного из депутатов городского совета Белогорска от КПРФ.

По информации издания, он ворвался ворвался в здание гимназии №1 и стал крушить мебель и скандалить с персоналом. Дебошира задержали. По сообщению УМВД России по Амурской области, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как пояснили в пресс-службе главы Белогорска, дебоширом оказался помощник одного из депутатов горсовета от КПРФ, он же секретарь белогорской комсомольской организации, Станислав Крючка. Сначала молодой мужчина сидел у входа в здание и пел песни. После, представляясь помощником депутата, зашел в фойе. Его остановила женщина-охранник, попросила предъявить документ, озвучить цель визита в школу и показать сумку. Крючка представился, показал корочку, потом продемонстрировал свежий номер газеты «Коммунисты Амура». Но после, когда понял, что ее отказываются брать, начал проявлять агрессию: ругался, сломал стол, пробил стену, разбил двери, бросался стульями и лавочками, уточнили в пресс-службе.

«Кажется, все это произошло в какие-то мгновения, — рассказала одна из преподавателей гимназии. — Он кричал, что всем покажет, что депутат, что придут еще люди... Пытались его успокоить. Но бесполезно. Педагоги оперативно среагировали. Слава богу, ничего непоправимого не произошло. Учителя с детьми закрылись в кабинетах изнутри. Он стал громить все на своем пути, долбиться в классы, достал оружие из сумки, направлял его на тех, кто был в раздевалке, на охранника. По тревожной кнопке мы вызвали охранное агентство. Они сразу приехали. Никто из детей не пострадал».

Схватили агрессора вне гимназии. По словам одного из свидетелей (таксиста, подвозившего пассажира от магазина в центре города до гимназии), молодой человек буквально выбежал из учебного заведения и со словами «гони, а то повяжут» и приказал уезжать. Таксист сориентировался и выскочил из машины. Пассажир пытался закрыться изнутри. Однако сделать это не удалось. Охранники агентства вытащили его из автотранспортного средства. В этот момент уже прибыла оперативно-следственная группа.

Позже выяснилось, что до прихода в гимназию № 1 «зюгановец» побывал в Школе искусств и библиотеке. «Его также остановила женщина-охранник», — пишет информагентство.

В 2010 году волгоградский сайт «В1.ру» писал об уголовном деле в отношении бывшего первого секретаря Краснооктябрьского районного комитета КПРФ Юрия Бабкина.

«55-летний Юрий Бабкин был задержан утром 8 октября 2009 года в собственной квартире. Основанием для задержания секретаря райкома КПРФ стали действия развратного характера, не сопровождавшиеся применением насилия, которые он совершил накануне вечером в отношении восьмилетнего мальчика. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в квартире задержанного обнаружены и изъяты многочисленные фото и видеоматериалы эротического и порнографического характера с изображениями детей», — отмечает издание.

В свою очередь, «Комиинформ» летом прошлого года сообщало о регистрации кандидатов, выдвинутых местным отделением КПРФ.

Выяснилось, что у одного из них — Андрея Дряблова — в послужном списке имеется статья 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» Уголовного кодекса Российской Федерации, а погашена она была в 2009 году.

«На следующий день после публикации лидер КПСС в Коми Сергей Пономарёв призвал конкурентов очистить партийные списки от криминальной заразы. Однако в КПРФ не вняли этому призыву и не стали исключать Дряблова из своего списка», — резюмирует информагентство.