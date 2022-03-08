«От шести до 12 тысяч рублей». Минтруд уточнил размер нового пособия на детей

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта и анонсировал новые выплаты на детей от 8 до 16 лет. Размер пособия семьям с низкими доходами будет зависеть от прожиточного минимума в регионе проживания. На выплату смогут рассчитывать родители более чем 5 млн детей. Деньги начнут перечислять с мая.

Размер выплаты на одного ребенка от восьми до 16 лет будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. О том, что с 1 апреля в России будет введена новая выплата семьям с детьми, ранее сообщил президент Владимир Путин. Первые выплаты поступят на карты уже в мае.

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от шести до 12 тыс. рублей», — рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Минтруда Антон Котяков (цитата по РИА «Новости»).

Пособие будет назначаться после комплексной «оценки нуждаемости». На него могут рассчитывать семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты получат родители более чем 5 млн детей в России. Если в семье воспитываются несколько детей от 8 до 16, пособие назначается на каждого.

Родители должны подать заявления в электронном виде через портал Госуслуги. Их начнут принимать с 1 мая, а сама мера поддержки будет работать уже с апреля — в последний месяц весны будут сделаны выплаты сразу за два месяца.

«Безусловный приоритет»

О выплатах на детей для семей с низкими доходами Путин объявил в рамках видеопоздравления россиянок с 8 Марта. Он подчеркнул, что поддержка семей – безусловный приоритет государства. Президент напомнил, что в стране уже предусмотрены выплаты для семей с невысокими доходами, в которых есть дети в возрасте до семи лет включительно, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 16 лет.

«Считаю, что мы должны принять новое решение: установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Подчеркну — для всех семей с невысокими доходами. Поддержать их», — анонсировал выплату президент.

Как заявили в Минфине, на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет из федерального бюджета необходимо будет выделить 455 млрд руб.

Единая система поддержки

На прошлой неделе президент также рассказал о создании «единой и стройной системы поддержки» семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет. Соответствующие меры разрабатывают Минфин, социальный блок правительства и администрация президента.

«В ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем», — добавил российский лидер.

«Есть пособия от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трех до семи лет. Будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка и <…> неполным семьям с детьми, где только один родитель. У нас задача стоит выработать единую систему», — пояснил Путин.

В прошлом году всем семьям с детьми единовременно было выплачено по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Из бюджета на эти цели выделили более 200 млрд руб.