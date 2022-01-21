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В России проиндексируют пенсии военных пенсионеров

Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров РФ на 8,6%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лицам в России планируется проиндексировать на 8,6%, предложение выдвинуто президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Индексировать выплаты соотечественникам будут по аналогии с обычными пенсиями, начиная с 1 января текущего года.

«Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров», — сказал российский глава в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

Предполагается, что индексация затронет 2,6 млн. россиян, получающих военную пенсию и приравненных к ним.

Как подчеркнул Путин, в планах было проиндексировать выплаты военным пенсионерам 1 октября 2022 года.

«Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение...», — отметил президент РФ.

12 января сообщалось, что Путин инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции.

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