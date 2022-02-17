Глава Свердловской области дал 4 дня на проверку всех случаев нападения подростков на горожан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал своему заместителю четыре дня для встреч с представителями диаспор иностранцев. Он подчеркнул, что власти региона будут жестко пресекать любые инциденты с участием приезжих. После избиения подростками из Азербайджана женщины и ее дочери в Екатеринбурге, глава местной диаспоры принес извинения и заявил о готовности компенсировать ущерб. Возбуждено также новое уголовное дело по инициативе СКР.

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чумезов должен в течение четырех дней встретиться с представителями всех диаспор инородцев в регионе. Такое распоряжение дал губернатор области Евгений Куйвашев, передает Znak.

«Поручаю встретиться со всеми диаспорами этих южан, предупредить, что мы будем достаточно жестко пресекать такие вопросы, проанализировать правомерность нахождения их и их семей на территории РФ и в Свердловской области. Работу завершить за четыре дня. И по каждому человеку, кто участвовал в этих ситуациях, доложить мне лично», — заявил свердловский губернатор.

Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шыхлински ранее заявил, что с избившими женщину и ее дочь подростками проведут профилактическую работу.

«Когда бывают такие негативные моменты, я как азербайджанец, как глава диаспоры, воспринимаю это очень болезненно лично сам. Как только я узнал об этом, я нашел родителей этих несовершеннолетних ребят. Мы проведем с ними профилактическую работу», — заявил он газете «Коммерсантъ-Урал».

Он подчеркнул, что диаспора готова помочь пострадавшим женщинам «материально и морально». При этом Шыхлински заявил, что «у деяний нет национальности».

«Если кто-то совершил преступление, его надо наказывать. Если человек живет здесь, он должен соблюдать законы Российской Федерации. Приношу извинения двум пострадавшим женщинам», — сказал он.

Ранее полиция задержала в Екатеринбурге подозреваемых в избиении женщин подростков. Они учатся в одном из городских колледжей. Один из них, сообщает «Лента.ру», ранее задерживался полицейскими за грабеж, его поставили на учет подразделения по делам несовершеннолетних. Юноши находятся в СИЗО, они заявили о готовности извиниться за свой поступок.

В их отношении возбуждены два уголовных дела, ими занято СУ Следственного комитета по Свердловской области. Подросткам вменяют хулиганство в составе группы лиц (статья 213 УК РФ) и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК).

Вечером 11 февраля в районе Сортировки группа из пяти молодых людей с Кавказа начала приставать к ехавшей в автобусе девушке. Они давали ей подзатыльники, дергали за шапку и глумились. Девушка позвонила матери и попросила встретить ее на остановке.

Мать – 48-летняя преподаватель военно-патриотического клуба — начала снимать хулиганов на телефон, из-за чего один из них ударил и толкнул ее. «Дочь позвонила мне и позвала на помощь. Когда я побежала, ее уже трое дергали, пихали, один ее сзади повалил на землю, двое начали бить. Они были очень агрессивные, я успела только сказать: «Вы что делаете?» И они набросились на меня. Даже не испугались взрослого человека. Поэтому никакой опыт работы не поможет в данной ситуации», — рассказала пострадавшая.

У женщины зафиксировали двухлучевой перелом лодыжки, ей предстоит операция.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил в своем Instagram, что подростки-приезжие «давно кошмарят весь район». «Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция. Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это все-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают — какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские», — возмутился глава региона.