«Давно кошмарят весь район». В Екатеринбурге «южане» избили мать и дочь

В Екатеринбурге полиция задержала 17-летнего юношу, подозреваемого в избиении женщины-педагога и ее дочери на автобусной остановке. В ситуации разбираются губернатор Евгений Куйвашев и глава СК РФ Александр Бастрыкин. СМИ сообщают, что город страдает от агрессивных приезжих. Пострадавшая девушка заявила, что «другие мигранты» раньше следили за ней, а многие знакомые также были избиты.

Молодой человек из Азербайджана, находящийся в РФ по учебной визе, задержан полицией по подозрению в избиении двух женщин в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Znak.

Другие хулиганы в драке участия не принимали, сообщили в полиции. Задерживать их не стали. При этом, по данным Znak, рассматривается вариант с депортацией нарушителей.

Местные жители утверждают, что данная компания регулярно пристает к людям. Район Сортировки считается небезопасным из-за большого количества приезжих, сообщает E1.RU. «Они давно держат в страхе всю улицу, воруют телефоны и пристают к молодым девушкам», — рассказала Readovka родственница пострадавших, Людмила.

Вечером 11 февраля в районе Сортировки группа из пяти молодых людей с Кавказа начала приставать к ехавшей в автобусе девушке. Они давали ей подзатыльники, дергали за шапку и глумились. Девушка позвонила матери и попросила встретить ее на остановке.

По словам 17-летнего задержанного, мать начала снимать хулиганов на телефон.

«Дочь позвонила мне и позвала на помощь. Когда я побежала, ее уже трое дергали, пихали, один ее сзади повалил на землю, двое начали бить.

Они были очень агрессивные, я успела только сказать: «Вы что делаете?» И они набросились на меня. Даже не испугались взрослого человека. Поэтому никакой опыт работы не поможет в данной ситуации», — рассказала пострадавшая, 49-летняя глава военно-патриотического клуба «Ритм» Надежда Глазова, порталу E1. Она сейчас находится в больнице и ждет операцию.

Полина Мингалева, которую вместе с матерью избили в автобусе несколько приезжих подростков, в беседе с «Газетой.Ru» также описала свое состояние: «Ну, терпимо себя чувствуем... Конечно, тяжело иногда, но уже получше. Врач из платной больницы лечение прописал».

«Да, бывали столкновения с мигрантами раньше. Бывало, что и следили за мной, ходили. Но это другие люди, не эти. И так много знакомых, кого избивали», — описала девушка инциденты с приезжими в городе, отметив, что в данном конфликте в автобусе «мигранты первые начали приставать».

«У мамы двухлучевой перелом лодыжки. Врачи говорят, это сложная травма. Сейчас ей необходима операция. Но провести ее не могут, потому что на ноге сильное воспаление. Нужно ждать, когда оно спадет. У сестры диагностировали сотрясение мозга», — рассказал журналистам сын Глазовой.

Портал E1.RU сообщил, что «южане» уже не в первый раз учиняют беспорядки и терроризируют екатеринбуржцев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также заявил в своем Instagram, что подростки-приезжие «давно кошмарят весь район».

«Оказалось, что подростки давно кошмарят весь район, постоянно пристают к девушкам, воруют телефоны, их знает полиция.

Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это все-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться? Лица прикрывают — какой позор. Возможно, в других странах есть свои законы, но мы в России живем и законы здесь российские», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что все пострадавшие от действий хулиганов должны обращаться к нему лично.

Внимание на этот инцидент обратил и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело и установить всех причастных.

«За последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе. <…> С участием трудовых мигрантов все чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении СКР.

В Екатеринбурге часто происходят инциденты с участием приезжих. В начале февраля E1.RU сообщал, что следствие встало на сторону таджика, который в составе группы из 30 человек избивал четырех местных мужчин, вступившихся за подростка. Судимого ранее за разбой мигранта признали потерпевшим, поскольку в ходе драки он получил ножевой удар.

11 февраля в районе «Вторчермет» двое приезжих из Таджикистана избили 54-летнего мужчину, который сделал им замечание за распитие алкоголя в подъезде дома. Врачи диагностировали у него ушибы, ссадины и гематомы.

«Таджики — не таджики, тут национальность не важна. Много таджиков у нас знакомых, прекрасные люди. Просто какие-то отморозки в подъезде напали на 54-летнего инвалида и отняли у него телефон», — заявила жена пострадавшего Лилия. Полиция проводит проверку.