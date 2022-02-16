«Как доказать, что я их кормила?» В Москве нашли двух младенцев в тяжелом состоянии

Двух грудных детей в тяжелом состоянии обнаружили 16 февраля в квартире в Перово. По предварительным данным, их какое-то время не кормили. В отношении родителей возбудили уголовное дело, им грозит до трех лет лишения свободы. У юристов возникли вопросы и к органам опеки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минувшей ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова в Москве обнаружили двоих грудных детей в тяжелом состоянии. Их некоторое время не кормили. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры Москвы, в Telegram-канале которой также опубликованы фотографии жилища, в котором нашли голодающих близнецов:

Проверку поручили провести Перовской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Известно, что родители близнецов ранее лишались родительских прав в отношении других детей.

Их опросил сотрудник прокуратуры. На распространенном ведомством видео слышно, как биологическая мать близнецов утверждает, что она якобы кормила их:

«Я кормила... ну вот как вам доказать, что я детей кормила? Я покупала... Когда Ромочка у меня заболел — кашель сильный был у него — он у меня кроме сока, я ему давала «Агушу», ничего не пил».

На вопрос о том, почему дети находятся в больнице в тяжелом состоянии, женщина сказала, что у одного из них врожденный порок сердца.

Возбуждено уголовное дело по ст. 156, 117 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Теперь родителям грозит до трех лет лишения свободы.

По данным СК, в момент обнаружения детей их родители также были в квартире и находились в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что они систематически употребляли алкоголь и вели асоциальный образ жизни.

В ближайшее время фигурантов доставят в отдел полиции. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично поручил возбудить уголовное дело по этому факту руководителю столичного главка ведомства.

Кроме того, возникают вопросы к органам опеки и попечительства, отметила в беседе с «Газетой.Ru» юрист по семейным делам Дарья Ахтырко.

«Несмотря на то, что родители были лишены родительских прав в отношении иных детей, непонятно, почему не проводились проверки содержания и воспитания несовершеннолетних в этой семье? А если проводились, то почему не инициировали процесс по лишению родительских прав?

Исходя из имеющихся на данный момент фотографий места жительства детей, а также сведений об их родителях, процедуру лишения родительских прав необходимо было инициировать ранее, чтобы не допустить подобных последствий», — заключила она.

По ее оценкам, имеются все основания для лишения родительских прав в отношении родителей пострадавших близнецов. Следователи планируют дать оценку работе местных органов профилактики.

Как передает Telegram-канал Mash, в этой семье было 10 детей — восемь из них отобрала опека из-за невыполнения обязанностей.

«Старшему ребенку Татьяны и Михаила Боровых 16 лет, он и его семеро братьев и сестер (младшему 2 года) воспитываются в интернате. Два восьмимесячных близнеца жили с родителями, пока родственники не обнаружили их голодными в грязной квартире, а одного из малышей --задыхающимся», — говорится в публикации.