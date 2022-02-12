«Вы финансово не потянете». Отец девятилетней студентки МГУ назвал цену за час ее работы

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Евгений Тепляков рассказал, что консультация у его дочери стоит 50 тыс. рублей. Позднее он заявил об ажиотажном спросе на услугу и сказал, что «свободных мест для записи» больше нет.

Психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тыс. рублей за академический час, написал ее отец Евгений на LiveJournal.

Одна из пользовательниц спросила у мужчины, может ли Алиса позаниматься с ее сыном математикой, чтобы вывести навыки мальчика «на нужный уровень». Евгений Тепляков ответил: «Боюсь, вы финансово не потянете».

Он также сообщил, что психологическая консультация у Алисы «по вопросу одаренности» стоит дорого, она обойдется в 50 тыс. рублей за академический час.

«Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — объяснил стоимость работы Тепляков.

Позднее он рассказал об ажиотажном спросе на психологическую консультацию у его дочери.

«В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет. Просим отнестись с пониманием», - написал Тепляков.

«Горячечный бред»

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что девятилетняя девочка не может проводить психологические консультации.

«Больше всего это похоже на горячечный бред, потому что никаких консультаций девятилетняя девочка давать не может, особенно учитывая, что никаких знаний у нее нет», — сказал он.

По мнению Рощина, у Алисы «есть лишь то, на что натаскал ее родитель по своей методике». Психолог заявил, что девочка называет некоторые слова, которые она запомнила из учебника, не вникая и не понимая их смысла.

Специалист напомнил, что Алиса прошла только первый семестр обучения на психфаке, в котором все предметы носят ознакомительных характер. Он отметил, что у девочки также нет жизненного опыта, необходимого психологу.

Вундеркинд в МГУ

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ.

Представители университета после этого отмечали, что факультет находится под «беспрецедентным» давлением со стороны Тепляковых. На психфаке рассказали, что с 8 сентября 2021 года девочка не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном плане обучения: пройти шестилетний курс за два года. Евгений Тепляков заявлял, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала.

Во время сессии возник конфликт: Алиса получила двойку на экзамене по предмету «Введение в психологию». Ее отец назвал процедуру проверки знаний не соответствующей заявленной в рабочей программе. Он угрожал подать в суд на вуз. Сообщалось, Тепляков пытался попасть на экзамен, обвиняя педагогов в предвзятом отношении к его дочери. Мужчина также напал на заведующего кафедрой.

В вузе утверждали, что при нормальной сдаче экзаменов девочка сможет перейти на индивидуальный план обучения.

Член Совета по правам человека при президенте России, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов призывал родителей девочки приостановить этот «социально-педагогический эксперимент». Асмолов считает, что такой опыт может негативно сказаться на психологическом и физиологическом развитии Алисы.