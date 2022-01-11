«Пытаются нас травить»: папа Алисы Тепляковой возмущен заявлением психфака МГУ

Евгений Тепляков заявил, что психфак МГУ совершил преступление, раскрыв данные его дочери Алисы — девятилетней студентки вуза. По его словам, девочка не пропускала просто так экзамены и зачеты. Все пропуски были по уважительным причинам. Представитель факультета ранее заявил, что Теплякова сдала всего два экзамена из четырех — по одному получила двойку. При этом ни с ней, ни с ее родителями не могут связаться уже больше двух недель.

Заявление пресс-службы психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова об успеваемости девятилетней Алисы Тепляковой – это преступление, считает отец девочки Евгений.

«Он [факультет] считает, что в нашей стране многодетная семья и вообще простые люди не имеют никаких прав, поэтому, видимо, законы не для них написаны. Они пытаются нас травить, всячески преследовать», – утверждает Тепляков в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам мужчины, его семья неоднократно обращалась в СМИ, предоставляя официальные ответы руководства факультета. «В одном из ответов замдекана факультета психологии утверждается, что мама Алисы – это никто. И что для нее персональные данные ребенка разглашаться не будут. Она якобы не заказчик и не сторона договора», – вспоминает Тепляков.

В беседе с телеканалом отец девятилетней девочки опроверг данные пресс-службы факультета. По его словам, специалисты психфака МГУ отказали Тепляковым в составлении индивидуального плана для их дочери.

«Не знаю, почему факультет психологии так уверен, что законы в России не работают. Любые персональные данные ребенка должны охраняться законом. У нас есть вопросы к факультету, мы направили запросы во все соответствующие органы с просьбой дать правовую оценку», – возмутился он.

В комментарии РИА «Новости» Тепляков заявил, что его ребенок продолжает обучение. Поэтому, считает он, «университет в любом случае должен соблюдать закон, факультет психологии в любом случае должен уважать персональные данные». Он заявил, что Алиса «не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины».

При этом Евгений Тепляков не ответил на прямой вопрос агентства, сдавала ли его дочь экзамены. Конкретную уважительную причину он также не назвал.

В пресс-службе психологического факультета госуниверситета в беседе с RT заявили, что Алиса Теплякова сдала только два экзамена из четырех. После этого перестала выходить на связь с сотрудниками учебного заведения. За первое испытание она получила двойку, что девочке поставили по итогам второго экзамена собеседник издания не сказал. Но уточнил, что студентка его сдала.

«Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У нее еще будет много попыток», – заверил представитель вуза.

Он добавил, что Алиса учится по индивидуальному плану, который ей составили родители.

Но, как стало известно накануне, с 24 декабря девочка и ее семья не выходит на связь. В комментарии ТАСС представитель факультета заявил, что с этого времени Теплякова не появлялась на зачетах и экзаменах.

«На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам не известно», – сказали агентству в пресс-службе 10 января, добавив, что попытки связаться с Тепляковой и ее родителями «не увенчались успехом».

Тем не менее факультет готов пойти навстречу семье Тепляковых и составить индивидуальный учебный план «в соответствии с образовательным стандартом».

Ранее представители факультета заявляли, что девятилетняя Алиса Теплякова не появлялась в здании факультета с 8 сентября, хотя учебный год у нее начался достаточно успешно. По данным психфака, у нее не было конфликтов с преподавателями или сокурсниками.

При этом законные представители девочки не предоставили какие-либо аргументы в пользу уважительности причин, по которым она отсутствовала, пишет РИА «Новости». В пресс-службе психфака МГУ также указали, что при поступлении Алиса не продемонстрировала «каких-либо выдающихся знаний». В вузе считают, что девятилетний ребенок не полностью готов к получению профессии психолога.

По словам доцента МГУ Алексея Никитина, к нему обращался отец Тепляковой с просьбой «неофициально» сдать экзамен по Высшей математике. Пост преподавателя опубликован в его группе во ВКонтакте.

«Но я, понимая, зачем это им нужно, сразу отказался. После этого было заявлено, что я «переобуваюсь в воздухе», что я «позорю своего деда», что мне помочь им, это как «нацисту признать, что он говорил с евреем» и т.п.», — написал доцент вуза.

По словам Никитина, девочка посещал как очные, так и дистанционные его пары по матанализу для первокурсников-математиков. Никитин также рассказал в публикации, что высказал Тепляковым своё мнение о том, что Алиса не вундеркинд. После этого в его адрес посыпались «гадости», а потом его добавили в чёрный список

Что касается деда сотрудника вуза — Бориса Никитина, — он прославился в 1960-х годах благодаря своей методике раннего развития. По ней он растил своих семерых детей.

После того, как 21 декабря Евгений Тепляков устроил скандал в здании факультета, разобраться в ситуации с обучением ребенка в вузе призвал член СПЧ, психолог Александр Асмолов.

В ответ на это мама девочки обратилась к преподавателю МГУ с вопросом: «Всем ли детям, которые отличаются от других и которых травят в образовательном учреждении, он бы посоветовал уйти из этого образовательного учреждения? Или этот ответ относится только к нашему ребенку?»

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что возьмет это дело под личный контроль и призвала психфак предоставить девочке индивидуальный план обучения. Она заявила, что нельзя допустить «травлю» как самой Алисы, так и ее семьи.

5 января, как пишет «МК», отцу Тепляковой позвонили из аппарата детского омбудсмена. Но он принял звонивших за пранкеров. «А нам пранкер позвонил. Под видом помощника Львовой-Беловой. Очень хорошо пообщались, пранкер узнал много нового)))», – написал он на своей странице в соцсети.

По мнению психолога Ирины Поляковой, эта история, «как сериал», в котором «папа Алисы постоянно «отжигает», сам выступает на телеканалах и вляпывается в какие-то очередные новостные репортажи».

«Возможно, дело не столько в самой Алисе, сколько в фигуре ее отца. С точки зрения психологии, такие конфликтные личности продуцируют конфликты вокруг себя, они склонны втягивать в эти конфликты других, вокруг них всегда будут шумиха и скандалы», – сказала она в комментарии «Собеседнику».

Полякова добавила, что «для многих очевидно, что вся эта история не про нее, а про папу, он показывает, что взламывает систему, что можно штамповать вундеркиндов, что любой ребенок может окончить школу в восемь лет».

«Он продвигает свои идеи очень активно, громко, навязчиво, при этом цепляя практических всех: сотрудников университетов, университетскую молодежь, при этом обесценивает всех остальных детей, которые учатся в обычном режиме», – считает эксперт.