«Опасный эксперимент»: член СПЧ рекомендовал отчислить 9-летнюю студентку из МГУ

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ предлагают прекратить обучение девятилетней студентки Алисы Тепляковой в МГУ имени М.В. Ломоносова. С таким призывом к главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой обратился член СПЧ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов.
По его словам, ситуация, сложившаяся вокруг ребенка,
– это «неапробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории».
«Существует высокая вероятность того, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой», – предупредил Асмолов на своей странице в Facebook.
Психолог призвал обратить внимание на это, чтобы обеспечить психологическое здоровье Алисы и позитивный эмоциональный климат в ее семье. По его мнению, так можно избежать «риск буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса». В заключение он призвал коллег приостановить «опасный социально-психологический эксперимент по обучению в высшей школе малолетней Алисы Тепляковой».
Глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии «Подъему» подчеркнул, что не будет в одиночку принимать решение по ситуации с Тепляковой. «Завтра буду разбираться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я не специалист. Раз появилось такое обращение, нужны очень серьезные консультации», – подчеркнул он, отметив готовность «организовать обсуждение этой ситуации».
Отец девочки Евгений Тепляков заявил, что Асмолов поступает «неэтично, непрофессионально и незаконно». «С точки зрения действующего законодательства Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того, что он ее никогда не видел и с ней не пересекался, так это еще нарушение персональных данных и просто неэтично», – сказал Тепляков в комментарии РЕН ТВ.
Мужчина подчеркнул, что диагнозы и заключения можно делать только после «соответствующей процедуры, а не потому что он Асмолов». Вместе с тем Тепляков обратил внимание, что на протяжении полугода член СПЧ ни разу не связывался с ним как с законным представителем девочки.
«Очень странно, что человек, который возглавлял, в мою бытность студентом, кафедру психологии личности, позволяет себе подобного рода заявления. Хотелось бы, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям данного человека», – подчеркнул он.
Мать Алисы Наталия Теплякова якобы написала в «Живом журнале»: «Уважаемый господин Асмолов! А вы <…> всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?». По данным СМИ, страница в соцсети принадлежит родителям девочки.
Москвичка Алиса Теплякова в семь лет закончила девятый класс, а в восемь – одиннадцатый. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, а затем поступила на коммерческой основе в МГУ на психологический факультет.
Во время сессии отцу девочки запретили присутствовать на экзамене. После этого случился скандал: Евгений Тепляков напал на сотрудника факультета. Как рассказала пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих, мужчина ожидал на посту охраны, а потом увидел дочь в сопровождении тьютора и решил к ней прорваться. Теплякова удерживали два охранника. По некоторым данным, девочка не сдала экзамен и вышла из аудитории заплаканная.
По словам самого отца, он пытался забрать дочь, так как ее «незаконно удерживали» на письменном экзамене, к которому она была не готова.
Якобы деканат и учебная часть были предупреждены, что родители запрещают проводить письменные экзамены для дочери.
После инцидента детский омбудсмен Мария Львова-Белова рекомендовала сотрудникам психфака МГУ подобрать индивидуальный план обучения для подростка.
«Допускаем, что администрация учебного заведения может издать дополнительный внутренний акт по данному вопросу», – говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что она обеспокоена состоянием девочки. «В том числе в связи с широким обсуждением судьбы конкретного ребенка в информационном пространстве. Повышенное публичное внимание к ребенку может повлечь и негативные для нее последствия. Мы не должны допустить травли как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи», – добавила детский омбудсмен.
При этом, по словам Львовой-Беловой, органы опеки и попечительства считают, что здоровью и жизни Алисы ничего не угрожает.