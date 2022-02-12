«Внушал, что надо взорвать здание ФСБ». Школьник рассказал о «лидере» анархистов из Канска

Школьники из Канска, которых подозревали в подготовке к теракту дали признательные показания. Один из подростков заявил, что его настраивал «против власти» «лидер» группы. Накануне 16-летний Никита Уваров получил 5 лет воспитательной колонии. Во время суда он отрицал свою причастность к противоправной деятельности и утверждал, что не является «лидером» подростков. Дело получило известность, потому что подростки планировали в том числе «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Всего по канскому делу проходили трое несовершеннолетних: 16-летний Никита Уваров и двое его друзей. В итоге суд приговорил к лишению свободы только Уварова, его отправили на пять лет в колонию по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Остальные подозреваемые, в отличие от него, сотрудничали со следствием и дали показания, и в итоге получили условные сроки.

Telegram-канал Baza назвал Уварова «первым анархистом» в небольшом Канске. Одноклассник Уварова предполагал, что школьнику было скучно со сверстниками. Он заинтересовался идеями анархизма, прочитав о них в интернете, и начал делиться взглядами с друзьями.

Издание RT выложило видео с показаниями одного из друзей Уварова, задержанного вместе с ним. Мальчик рассказывает, что познакомился с другими фигурантами дела в своей школе в октябре 2019 года.

«У нас были одни и те же взгляды, анархические. Потом наш лидер начал нас заинтересовывать взрывчатыми веществами, обучал нас этому со временем. Потом он начал нам внушать, что ФСБ, ну, власть — наш главный враг, [что] мы должны подорвать здание ФСБ, чтобы отомстить за политзаключенных»,

— заявил подросток.

Школьник подтвердил, что подозреваемые собирали и испытывали взрывчатые вещества. По его словам, после этих опытов он осознал масштабы планирующегося теракта и решил не участвовать в преступлении.

«После последнего испытания взрывчатого вещества я осознал масштабы, то, что планировал наш лидер. От своих взглядов отказываюсь, раскаиваюсь полностью», — сказал школьник.

ФСБ следила за школьниками, которые показались силовиком подозрительными на протяжении около восьми месяцев до их задержания. В фабуле дела была указана дата «с октября 2019 года». На тот момент всем подозреваемым не было и 14 лет.

По версии следствия, подростки читали запрещенную литературу и смотрели видеофильмы об изготовлении взрывчатых веществ и устройств, сами тренировались метать «коктейли Молотова» на заброшенных участках. Родители фигурантов говорили, что они взрывали обычные петарды.

Кроме того, в переписках друзья обсуждали, что надо построить здание местного ФСБ в Minecraft и взорвать его. Из-за этой подробности дело канских подростков получило широкую огласку. По данным портала NGS24 и источника «Коммерсанта», подростки планировали взорвать конкретный отдел ФСБ в реальности, а провести взрыв в Minecraft хотели в качестве наглядного примера.

Задержали подозреваемых летом 2020 года — после того, как они расклеили по своему городу оппозиционные листовки. Одну, в том числе, они повесили на здание ФСБ. Двое школьников дали признательные показания и получили домашний арест. Уваров отказался сотрудничать со следствием и был отправлен в СИЗО.

Изначально подростков обвиняли, в том числе в участии в террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4 УК). Однако в итоге это обвинение сняли как бездоказательное.

На суде Уваров заявил, что не планировал никаких терактов, а его друзья оговорили себя и его, «так как им было страшно, они хотели быстрее домой». Адвокаты фигурантов дела отмечали, что обвинения строилось фактически на показаниях «испугавшихся мальчиков» и сторонних свидетелях-провокаторов.

«Я ребенок, который наговорил глупостей в чате и забыл о них. <...> Я не террорист», — подчеркнул в суде Уваров.

Он также рассказывал, что во время расследования силовики давили на него и его мать. Например, не пускали женщину к сыну и при этом намекали мальчику, что она не навещает его, потому что она плохая мать. Уваров также отмечал, что силовики применяли против него физическую силу.

«Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили», — резюмировал в своем последнем слове Уваров.