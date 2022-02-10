«Не плакал, держится»: адвокат рассказал о реакции школьника из Канска на приговор за планы «взорвать» ФСБ

Адвокат школьника из Красноярского края, приговоренного к пяти годам лишения свободы за план «взорвать» здание ФСБ в Minecraft Владимир Васин рассказал «Газете.Ru», что он планирует обжаловать приговор.

«Окончательное решение примем, когда прочитаем очень много листов, поскольку огласили только регулятивную часть. Но пока да, намерены обжаловать, потому что это очень жестокое наказание и за отсутствие ущерба. Никита держится, не плакал. Мама в горе», — сказал он.

Ранее Восточный окружной военный суд приговорил одного из канских школьников, планировавших «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, к пяти годам тюрьмы. Такое наказание получил неформальный лидер группировки по статье о прохождении обучения в террористических целях. Однако двое его соучастников были освобождены от уголовной ответственности за содействие следствию.

По данным следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года молодые люди объединились в группу, чтобы в дальнейшем заниматься террористической деятельностью. Они самостоятельно изготавливали взрывчатые вещества и устройства и использовали их потом в заброшенных зданиях, на пустырях и стройках.