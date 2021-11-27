Главврач «Кащенко» предупредил о галлюцинациях после COVID-19

Коронавирус влияет на функционирование мозга не только во время болезни, но и после нее. По словам главврача «Кащенко» Георгия Костюка, пожилые люди могут видеть галлюцинации, а также страдать от деменции. Молодым пациентам после выздоровления грозят депрессия и панические атаки.

Во время пандемии коронавируса увеличилось количество психических расстройств, заявил главный внештатный психиатр Москвы, главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева [«Кащенко»] Георгий Костюк.

В интервью РБК врач пояснил, что есть как серьезные психические заболевания, которые сопровождают человека всю жизнь, так и временные расстройства, вызванные стрессами и различными обстоятельствами. «Число таких расстройств увеличилось во время пандемии», — отметил Костюк. Причем они возникают по разным причинам.

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Одна из них — непосредственное влияние вируса на функционирование мозга пациента. Специалист заметил, что у зараженных в зависимости от тяжести наблюдались «спутанность, возбуждение, галлюцинации и, как следствие, абсолютно не мотивированные действия». «К счастью, это случается нечасто», — добавил главврач «Кащенко».

Гораздо чаще встречается «когнитивное снижение» при выздоровлении.

«Это состояние, когда невозможно сосредоточиться, не дается умственная работа, невозможно собраться с мыслями, привычные автоматизированные действия деавтоматизируются. То, что наши пациенты называют «ковидным туманом», — пояснил Костюк.

При этом у пациентов после перенесенного заболевания встречается учащенное сердцебиение, что вызывает панические атаки. «И число людей с паническими атаками, или, иначе, с пароксизмами тревоги, с бессонницами тоже увеличилось», — обратил внимание эксперт, подчеркнув, что с этим можно справиться быстро, если обратиться к медикам.

«Есть еще один аспект. Он на сегодняшний день не подтвержден, но многие специалисты говорят о том, что перенесенная коронавирусная инфекция может быть фактором ускорения нейродегенеративных процессов, которые могут в теории приводить к более ранним деменциям», — предупредил собеседник издания.

При этом пенсионеры, которые перенесли коронавирус в легкой форме, «спутывались, отмечалась бессвязность, галлюцинаторные переживания». «То есть пожилые люди на фоне коронавируса резко ухудшались в плане своего когнитивного статуса, а непожилые в период выздоровления тяжело выходили из состояния с нарушенными когнитивными функциями», — пояснил Костюк.

Главврач «Кащенко» обратил внимание, что тревожно-депрессивные расстройства, панические атаки чаще встречались у молодежи и людей среднего возраста, переболевших ковидом. Но чтобы с этим справиться, кому-то достаточно просто выспаться. «На первом месте: нормализация сна, двигательная активность, питание. Это звучит банально, но это действительно помогает», — посоветовал специалист.

В середине октября главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что после коронавируса психика восстанавливается только у трети пациентов.

«Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию.... мы не знаем, навсегда ли это», — подчеркнула она в эфире Первого канала.

То, что депрессивное состояние — это одно из последствий COVID-19, подтвердила врач-психотерапевт Екатерина Мисевич. Специалист считает, что осенью депрессию сложнее «разглядеть», так как ее можно принять за сезонное ухудшение настроения. В эфире радио Sputnik врач перечислила признаки, по которым можно определить депрессию.

«Это сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела», — сказала Мисевич.

По ее словам, депрессивное состояние может развиться и спустя время после выздоровления. Она считает, что причина такого состояния может крыться как в реакции организма на инфекцию, так и в психологическом напряжении, которое вызвано пандемией.

«Любой человек, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит — это нормально. Это естественный защитный механизм, потому что организму нужны силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания», — продолжила Мисевич.

В первые полгода после выздоровления не стоит принимать серьезных решений. Например, о разводе, отказе от важного проекта или смене работы. Желание разорвать все связи может возникнуть из-за последствий коронавируса.

Чтобы не ухудшать психическое состояние, пациентам стоит прекратить «читать» мысли окружающих, то есть приписывать им мысли и мотивы, которых не знаете наверняка».

«Лучше заменить это привычкой вступать в диалог, которая поможет убедиться в доброжелательности большинства окружающих и справиться даже с сильной тревогой», — полагает она.