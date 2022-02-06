Увольнения после переработок. Сотрудники «скорой» обратились в прокуратуру

Сотрудники скорой помощи в башкирском Ишимбае начали протестовать из-за систематических переработок, нехватки кадров и отсутствия доплат за повышенную нагрузку. После того как фельдшеры отказались брать допсмены и объявили «итальянскую забастовку», троих активистов протеста уволили при странных обстоятельствах. Медики намерены оспорить увольнение в суде.

В середине января коллектив скорой помощи Ишимбайской ЦРБ анонсировал «итальянскую забастовку». Медики жаловались на недоукомплектованность выездных бригад (вместо двух человек на вызов вынуждены отправлять только одного) и большие объемы внеурочной работы, которая к тому же плохо оплачивается. Они призывали до момента укомплектования бригад установить доплату за увеличенный объем работы в размере 100% от оклада и вернуть 100%-й размер компенсационной доплаты за работу в ночное время.

Профсоюз медработников «Действие» предупредил, что, если руководство больницы не предпримет никаких мер, с 4 февраля сотрудники скорой будут работать исключительно по должностным инструкциям, без допчасов.

Представители минздрава и Республиканского профсоюза работников здравоохранения в прошлом месяце посетили медучреждение и встретились с фельдшерами «скорой». Они предложили им переподписать коллективный договор, который устанавливает надбавки за допчасы. При этом документ должны были подписать также все отделения больницы, что занимает какое-то время, сообщил UfacityNews.ru.

К пятнице, 4 февраля, ситуация не сдвинулась с мертвой точки, поэтому забастовка все-таки началась, медики больше не берут допсмены. По информации Telegram-канала Mash Batash, в бойкоте участвуют около 45 человек.

«Сотрудники работают только на одну ставку без дополнительных смен и переработок. Это чревато меньшим количеством бригад. В то же время решили на момент роста вызовов и заболеваний временно выезжать по одному сотруднику в бригаде. От требований не отказываемся», — рассказал UfaTime.ru координатор «Действия», фельдшер скорой помощи Рамиль Разяпов.

Как отреагировал главврач

Спустя два дня после начала «итальянской забастовки», несмотря на острый дефицит кадров, из больницы уволили троих участников протеста — Веру Высогорец, Альбину Абдрахманову и Рамиля Разяпова. На замену им были отправлены 30 студентов медицинских колледжей, которые не могут самостоятельно оказывать помощь.

«Как главный врач может уволить людей в период острого кадрового дефицита? Они пустили информацию везде, и в СМИ, и в Минздрав республики о том, что на помощь к нам направлены 30 студентов медицинских колледжей последних курсов.

Но я хочу уточнить — это студенты, у них нет сертификатов, нет права оказывать самостоятельно медицинскую помощь. Студентами нельзя закрыть кадровый дефицит. Они по сути проходят практику и выполняют мои указания на вызове»,

— отметила в беседе с «Газетой.Ru» Высокогорец.

По словам фельдшера, после начала забастовки главврач ЦРБ не пытался поговорить с сотрудниками, зато в медучреждении провели ряд проверок. «Главный врач дал ответ письменный всего лишь, что по результатам проверки зарплата у нас неплохая. Он указал, что не может быстро нас укомплектовать, потому что дефицит кадров, но и компенсировать нагрузку он не собирается за то, что мы работаем за себя и за другого человека, который должен рядом сидеть на вызове. Мы же все пытались выходить из положения, брали смены, потому что надо было перекрывать дефицит. Выходили не за двойную оплату, а просто нас просили», — уточнила медработник.

За что уволили фельдшеров

Высогорец утверждает, что ее уволили после того, как она не вышла на работу в свой выходной день. «Я находилась на больничном листе, сообщила, что закрыла его, убедилась, что у меня смена стоит только в понедельник в ночь и ушла на выходные. Вчера мне звонит начальник отдела кадров и просит объяснить причину невыхода на работу. Я объясняю, что у меня по графику не стоит смена, она говорит: «Нет, вы должны были выйти по уведомлению». Я говорю, что никакого уведомления не получала», — рассказала фельдшер.

Она добавила, что сразу же после звонка приехала на работу, где ей вручили приказ об увольнении и трудовую книжку. Главврач заявил, что направлял ей уведомление об изменении рабочего графика «Почтой России» и пытался дозвониться накануне. Высогорец признала, что ей действительно поступал звонок со стационарного номера, похожего на номер ЦРБ, но, когда она взяла трубку, «там было молчание в течение 17 секунд».

«Вообще в приказе о выходе на работу вне запланированного графика я должна поставить личную подпись, что я согласна. После увольнения мы поехали в прокуратуру и написали заявления, чтобы проверили законность нашего увольнения, готовим исковое заявления в суд», — заключила девушка.

Другую сотрудницу скорой помощи Абдрахманову уволили по той же схеме, за невыход на работу. Третий участник забастовки, Рамиль Разяпов, лишился должности из-за того, что якобы ездил на вызов без дефибриллятора.

Медик утверждает, что у него с собой был портативный дефибриллятор, а стационарного с автомобиля СМП №4 изначально не было в машине, так как он заряжался. Ему не дали написать объяснительную и передали для ознакомления заранее подготовленный приказ об увольнении.

Профсоюз в начале недели собирается подать иски о восстановлении на работе всех троих сотрудников скорой помощи и обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить действия главврача.