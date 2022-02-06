Фельдшер рассказала, за что ее уволили во время забастовки в скорой помощи Ишимбая

Сотрудники скорой помощи в Ишимбае устроили «итальянскую» забастовку с требованиями повысить зарплату, доукомплектовать бригады, вернуть надбавки и оплату за переработку, после чего троих фельдшеров уволили. Одна из них, Вера Высогорец, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что после того, как она не вышла на работу в свой выходной день, ее уволили, хотя уведомления о смене графика она не получала.

«Я находилась на больничном листе, сообщила, что закрыла его, убедилась, что у меня смена стоит только в понедельник в ночь и ушла на выходные. Вчера мне звонит начальник отдела кадров и просит объяснить причину невыхода на работу. Я объясняю, что у меня по графику не стоит смена, она говорит: «Нет, вы должны были выйти по уведомлению». Я говорю, что никакого уведомления не получала. Я приехала на работу, там ждали уже в составе главного врача, начальника отдела качества и начальника отдела кадров в кабинете с готовыми трудовыми книжками, личными делами и приказами на увольнения. Главный врач сказал, что я не вышла на работу, но было уведомление, мне звонили и отправили по «Почте России» приказ», — сказала она.

Высогорец уточнила, что ей действительно звонили в пятницу вечером со стационарного номера, похожего на номер ЦРБ, однако, когда фельдшер взяла трубку, «там было молчание в течение 17 секунд». По ее словам, она с коллегами сразу же написала заявление в прокуратуру, чтобы проверить законность увольнения.

«Я тут же перезвонила, там уже не брали трубку. Они сказали, что этот звонок и был предупреждением о том, что я должна была выйти на работу. Вообще в приказе о выходе на работу вне запланированного графика я должна поставить личную подпись, что я согласна. После увольнения мы поехали в прокуратуру и написали заявления, чтобы проверили законность нашего увольнения и готовим исковое заявления в суд», — подчеркнула она.

По словам фельдшера, после начала забастовки главный врач не пытался поговорить с сотрудниками.

«Вызовов к главврачу, разговоров с ним не было вообще. Приехала министерская группа из минздрава республики, замминистра, представитель профсоюза, администрации республики и выслушали все наши требования, наши объяснения. Стали многочисленные проверки посещать нашу станцию. Главный врач дал ответ письменный всего лишь, что по результатам проверки зарплата у нас неплохая. Он указал, что не может быстро нас укомплектовать, потому что дефицит кадров, но и компенсировать нагрузку он не собирается за то, что мы работаем за себя и за другого человека, который должен рядом сидеть на вызове. Мы же все пытались выходить из положения, брали смены, потому что надо было перекрывать дефицит. Выходили не за двойную оплату, а просто нас просили», — пояснила она.

Высогорец подчеркнула, что, несмотря на нехватку работников, главный врач принял решение уволить троих фельдшеров, а на замену им были отправлены 30 студентов медицинских колледжей, которые не могут самостоятельно оказывать помощь.

«Как главный врач может уволить людей в период острого кадрового дефицита? Они пустили информацию везде, и в СМИ, и в Минздрав республики о том, что на помощь к нам направлены 30 студентов медицинских колледжей последних курсов. Но я хочу уточнить — это студенты, у них нет сертификатов, нет права оказывать самостоятельно медицинскую помощь. Студентами нельзя закрыть кадровый дефицит. Они по сути проходят практику и выполняют мои указания на вызове, где-то мне помогают. Как они нам могут помочь реально, мы так и не поняли», — посетовала она.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, суть забастовки, которая началась 4 февраля, была в том, чтобы работать строго по регламенту, например, отправлять по два фельдшера на вызов, а не одного, чтобы хватало всем машин. В бойкоте участвовали 45 медиков. Спустя два дня, троих активистов, среди которых и Вера Высогорец, уволили за «нарушение трудового договора».