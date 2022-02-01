«Резкий подъем, резкое снижение». В России ждут пика по заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 в стране наступит к середине февраля. С этим прогнозом ранее выступали и инфекционисты. За последние сутки в РФ госпитализировали 17 487 пациентов, заразившихся коронавирусом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится еще некоторое время, пик заболеваемости наступит к середине февраля. В этот период показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими, полагает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости. К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — приводит ее слова «Интерфакс» во вторник, 1 февраля.

Она также заявила, что такой резкий подъем заболеваемости позволяет «предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах».

ОРВИ + «омикрон»

Пшеничная констатировала, что наблюдаемый в РФ скачок заболеваемости в последние недели связан в первую очередь с высокой заразностью варианта «омикрон», поскольку вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его более заразным.

«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», — отметила она.

О том, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в середине февраля, а в Москве он наступит уже в начале этого месяца, говорил ранее и инфекционист Евгений Тимаков. 21 января он сказал, что случаев заражения больше, чем фиксируют.

Пшеничная указала, что меры защиты от заражения коронавирусом остаются прежними. «В первую очередь это вакцинация и ревакцинация. По-прежнему актуальны и неспецифические меры профилактики — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест», — заключила она.

Темпы вакцинации и распространения инфекции

По состоянию на 31 января 2022 года Россия находится на 95-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 47,53% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

1 февраля федеральный оперштаб сообщил, что за последние сутки в стране выявили 125 836 заразившихся коронавирусом, 663 человека скончались от последствий заболевания. Условная летальность составляет 2,77%.

Как свидетельствуют распространенные во вторник данные, госпитализированы 17 487 пациентов с COVID-19, за минувшие 24 часа выздоровел 40 301 человек. Количество так называемых активных случаев, то есть россиян, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 366 319.

Коэффициент распространения коронавируса опустился до 1,47, следует из подсчетов ТАСС. Показатель по-прежнему превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он равен 1,07, в Санкт-Петербурге — 1,35. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.