В России за сутки госпитализировали 17 487 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше по сравнению с 31 января, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В стране за сутки выздоровели 40 301 человек, это на 33,8% больше по сравнению с 31 января 2022 года. Увеличение госпитализации произошло в 80 регионах. Снижение количества госпитализации отмечено в 5 регионах, следует из представленной статистики.

Также за истекшие сутки было выявлено 125 836 зараженных коронавирусом, зафиксировано 663 летальных исхода.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что в России еще ожидаются рекорды по госпитализациям в период очередной волны коронавирусной инфекции. Через 2,5 недели, по оценке Крючкова, наступит короткая фаза стабилизации, за ней последует медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъем.